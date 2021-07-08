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Fenerbahçe’de Ozan Tufan’ın yerine Tonny Vilhena

Fenerbahçe’de Ozan Tufan’ın yerine Tonny Vilhena düşünülüyor. Ozan’ın olası satışında sarı kanarya Krasnodar forması giyen Vilhena’yı kadroya katabilir. Ozan’a yurt dışından teklifler olduğu biliniyor.

08 Temmuz 2021 Perşembe 10:53
Fenerbahçe’de Ozan Tufan’ın yerine Tonny Vilhena
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Fenerbahçe’nin yıldızı Ozan Tufan’a Premier Lig ve Serie A’dan teklif olduğu ve görüşmelerin devam ettiği biliniyor. Fenerbahçe ise olası bir ayrılık sonucunda Ozan’ın yerine altenatifini belirledi. Sarı kanaryanın satışı durumunda Krasnodar forması giyen Tonny Vilhena transfer edilecek.

26 yaşındaki Hollandalı orta saha merkez orta sahada görev yapıyor. Geçen sezon takımıyla 35 maça çıkan Vilhena bu maçlarda 3 gol 3 asist yapma başarısı gösterdi. Vilhena’nın Krasnodar ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Son Güncelleme: 08.07.2021 10:53
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Anahtar Kelimeler:
Ozan TufanTonny Vilhena
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