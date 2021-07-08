Fenerbahçe’de Ozan Tufan’ın yerine Tonny Vilhena

Fenerbahçe’nin yıldızı’a Premier Lig ve Serie A’dan teklif olduğu ve görüşmelerin devam ettiği biliniyor. Fenerbahçe ise olası bir ayrılık sonucunda Ozan’ın yerine altenatifini belirledi. Sarı kanaryanın satışı durumunda Krasnodar forması giyentransfer edilecek.

26 yaşındaki Hollandalı orta saha merkez orta sahada görev yapıyor. Geçen sezon takımıyla 35 maça çıkan Vilhena bu maçlarda 3 gol 3 asist yapma başarısı gösterdi. Vilhena’nın Krasnodar ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.