Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz şoku! Almanya'ya gidiyor!

Fenerbahçe’nin sezon başından beri çözemediği genç yıldız Ömer Faruk Beyaz ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Spor yorumcusu Emre Bol’un son dakika açıklamalarında oyuncunun Almanya’ya gideceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon girdiği maçlarda güzel performans göstermesine rağmen takımda fazla oyuncu bulunması ve çok genç olması nedeniyle forma şansı bulamayan Ömer Faruk Beyaz takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Emre Bol tarafından yapılan açıklamalarda oyuncunun Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke ile anlaşma sağladığı, Başkan Ali Koç’un 3 kez Ömer Faruk’un evine gitmesine rağmen transfere engel olamadığı açıklandı.