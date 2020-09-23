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Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz krizi! Yönetimden gelen sözleşme teklifini reddetti

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'nin 5 yıllık sözleşme teklifini geri çevirdi. Beyaz'ın menajerinin ''Fenerbahçe'de forma giymen zor. Seni Avrupa'da oynayabileceğin bir takıma götüreceğim.'' dediği öğrenildi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 17:43
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz krizi! Yönetimden gelen sözleşme teklifini reddetti
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Fenerbahçe yönetimi, 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi olan Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme uzatma krizi yaşıyor. Fenerbahçe’nin sözleşmesini 5 yıl daha uzatmak istediği Beyaz ile kriz yaşadığı öğrenildi. Genç yeteneğin menajerinin Beyaz’a Fenerbahçe’de forma giymesinin zor olduğunu belirtip ‘’Seni Avrupa’da oynayacağın bir takıma götüreceğim.’’ dediği öğrenildi.

Serbest kalma bedeline karşı çıktı


Beyaz’ın sarı lacivertli kulübün teklifini kabul etmesi halinde ilk yıl 500 bin Euro garanti ücrete ek olarak özel başarı primleri alacağı belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi de genç yıldızın sözleşmesine 20 milyon Euro serbest kalma bedeli koydurmak istediği fakat futbolcunun menajerinin buna karşı çıktığı öğrenildi.

Ömer Faruk Beyaz kimdir?

2003 yılında dünyaya gelen Beyaz, 16 Haziran 2020 tarihinde ilk defa Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıktı. Geçtiğimiz sezon 5 resmi maçta 146 dakika süre alan Beyaz, gol ya da asist kaydedemedi.  



Son Güncelleme: 23.09.2020 17:43
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeÖmer Faruk Beyaz
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