Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz krizi! Yönetimden gelen sözleşme teklifini reddetti

Fenerbahçe yönetimi, 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi olan Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme uzatma krizi yaşıyor. Fenerbahçe’nin sözleşmesini 5 yıl daha uzatmak istediği Beyaz ile kriz yaşadığı öğrenildi. Genç yeteneğin menajerinin Beyaz’a Fenerbahçe’de forma giymesinin zor olduğunu belirtip ‘’Seni Avrupa’da oynayacağın bir takıma götüreceğim.’’ dediği öğrenildi.
Serbest kalma bedeline karşı çıktı
Ömer Faruk Beyaz kimdir?
2003 yılında dünyaya gelen Beyaz, 16 Haziran 2020 tarihinde ilk defa Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıktı. Geçtiğimiz sezon 5 resmi maçta 146 dakika süre alan Beyaz, gol ya da asist kaydedemedi.
Son Güncelleme: 23.09.2020 17:43