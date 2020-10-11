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Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz belirsizliği sürüyor! Yeni sözleşme izlamadı

Transfer sezonunda şov yapan Fenerbahçe'de iç transfer konusunda sıkıntı yaşanıyor. Fenerbahçe alt yapısında yetişen Ömer Faruk Beyaz, sözleşmesinin son yılı olmasına rağmen yeni sözleşmeye sıcak bakmıyor.

11 Ekim 2020 Pazar 17:10
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz belirsizliği sürüyor! Yeni sözleşme izlamadı
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Yeni sezona şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe yaptığı 18 transfer ile transfer döneminin şampiyonu oldu. Birçok mevkide altenatifli bir kadro kuran Fenerbahçe’de yeni gelen transferler taraftarları bu sezon için heyecanlandırdı.

Lemos, Tisserand ve Samatta gibi isimler ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’de iç transfer konusunda ise aynı sonuç ortaya çıkmadı.


Fenerbahçe’nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz kulübün yeni sözleşme tekliflerine dönüş yapmadı. Bu sezon Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılı olan Beyaz, kulübü ile yeni sözleşme imzalamayarak Avrupa’ya göz kırptı.

Birçok Avrupa kulübü tarafından takip edilen Ömer Faruk Beyaz’ın gelecek sezon Fenerbahçe’de olmaması bekleniyor.



Son Güncelleme: 11.10.2020 17:10
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeÖmer Faruk BeyazTransfer
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