Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasına girilirken şampiyonluk mücadelesi büyük bir rekabete sahne oluyor. Ligde hem liderlik mücadelesi hem de küme düşmeme mücadelesi büyük bir heyecanla devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig’in 28. haftasındaile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele bir-bir eşitlikle sonuçlanırken Fenerbahçe son üç maçta da Kadıköy’de galibiyet alamadı. Antalyaspor ise yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Antalyaspor‘u Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal çalıştırıyor. Mücadele eşitlikle sonuçlanırken Fenerbahçe’nin devre arasında transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız, bileğinin dönmesi sonucu sakatlandı. Acılar içinde yerde kıvranan yıldız oyuncu uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Yapılan incelemeler doğrultusunda yıldız oyuncunun bir aydan fazla süreyle sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Fenerbahçe taraftarı bu duruma çok üzüldü. Mesut Özil’in sakatlandığı pozisyon hakem tarafından kart çıkmaması da büyük bir tepki ile sonuçlandı.