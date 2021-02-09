Fenerbahçe'de Mesut Özil, Medipol Başakşehir maçında forma giyecek mi?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında yarın kendi evinde Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:45'de başlayacak. Gözlerse Mesut Özil'in forma giyip giymeyeceğinde.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir mücadelesine 3 oyuncu eksikle. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, mücadelede yer alamayacak. Sakatlıktan kurtulan Marcel Tisserand ise kadroda yer alması düşünülüyor.

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte ilk defa Hatayspor mücadelesinde 77.dakikada oyuna dahil olmuştu. Özil, Galatasaray derbisindeyse son yarım saat kala şans bulabilmişti.

Fenerbahçe'nin kupada Başakşehir’le oynayacağı mücadelede Mesut Özil'in ilk 11'de yer alması bekleniyor. Yıldız oyuncuya teknik direktör Erol Bulut'un 60 dakikaya kadar süre vereceği belirtildi.