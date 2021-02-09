İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Medipol Başakşehir maçında forma giyecek mi?

Fenerbahçe, derbi mağlubiyetini unutmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşahir'le karşılaşacak olan Sarı-lacivertli ekipte eksiklikler kafaları karıştırıyor. Diğer yandan da Mesut Özil'in bu mücadelede şans bulup bulamayacağı merak edilmeye başlandı.

09 Şubat 2021 Salı 16:48
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Medipol Başakşehir maçında forma giyecek mi?
Takip Et:

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında yarın kendi evinde Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:45'de başlayacak. Gözlerse Mesut Özil'in forma giyip giymeyeceğinde.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir mücadelesine 3 oyuncu eksikle. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, mücadelede yer alamayacak. Sakatlıktan kurtulan Marcel Tisserand ise kadroda yer alması düşünülüyor.

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte ilk defa Hatayspor mücadelesinde 77.dakikada oyuna dahil olmuştu. Özil, Galatasaray derbisindeyse son yarım saat kala şans bulabilmişti. 

Fenerbahçe'nin kupada Başakşehir’le oynayacağı mücadelede Mesut Özil'in ilk 11'de yer alması bekleniyor. Yıldız oyuncuya teknik direktör Erol Bulut'un 60 dakikaya kadar süre vereceği belirtildi.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 16:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirMesutözilFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlispor'da 7 yönetici istifa dilekçesini kulübe iletti!
Denizlispor'da 7 yönetici istifa dilekçesini kulübe iletti!
Real Madrid zirve takibini sürdürüyor: Real Madrid 2-0 Getafe
Real Madrid zirve takibini sürdürüyor: Real Madrid 2-0 Getafe
İtalya Kupası’nda finale yükselen ilk takım belli oldu!
İtalya Kupası’nda finale yükselen ilk takım belli oldu!
Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, Fenerbahçe Başakşehir maçını statta takip etti
Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, Fenerbahçe Başakşehir maçını statta takip etti
Galatasaray, Marcao ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor
Galatasaray, Marcao ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor
Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı
Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova 11 Şubat yeni bölüm var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Beşiktaş bağış kampanyası Bırakmam Seni ve Kartal Pençesi nedir, nasıl bağış yapılır?
iddaa uzatmalar dahil mi 2020? Nesine, Bilyoner İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?
Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?
Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziye veda mı ediyor?
Göz kapağı estetiği nasıl yapılır? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın saati ve kanalı
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Esnafa Fatura ve Kira Ödemelerine Hibe Desteği Verilecek!
A101 market aktüel ürünler haftanın indirimleri 22-29 Haziran 2019 Kataloğu
Okullar ne zaman açılacak? Korona virüs nedeni ile eğitime verilen ara uzatılacak mı?
Türkiye Maarif Vakfı nedir? Neye hizmet eder? 541 Milyon TL para aktarılacak
Kadınlarda vücut tipine göre çanta seçimi için öneriler
Yavuz dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Osman Kavala kimdir, neden tutuklandı?
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.