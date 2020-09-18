Fenerbahçe'de Mert Hakan ve eksik oyuncular bir bir kadroya dönüyo!

Süper Lig’in ikinci haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı. Milli takımda geçirdiği sakatlık ile tedaviye alınan Mert Hakan’ın takımla çalışmalara başlaması pek çok taraftarı mutlu etti.

Erol Bulut’un Mert Hakan’ı oynatmak istemesi durumunda 2. Yarıda maça girebileceği belirtilirken milli takımda yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında tedavi altına alınan 26 yaşında ki oyuncunun sağlık çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi olan stoper Marcel Tisserand’ın ise yapılan hücum ve savunma antrenmanlarında hazır görünmesi dikkat çekti. Yaz transfer döneminin sonuna doğru gelmesi nedeni ile Wolsburg’tan antrenmanlı ve fit gelmesi Tisserand’ı kısa sürede ilk 11’e alacak gibi duruyor.

Yakalandığı Covid-19 sonrasında takımdan ayrı çalışmaya devam eden Jose Sosa’nın da antrenmanlara katılması takımın ilk 11’i hakkında önemli ipuçları veriyor.

Bugün yapılan antrenmanda olmayan tek isim ise geçtiğimiz gece gıda zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırılan Mame Thiam oldu. Fenerbahçe sağlık görevlileri tarafından yapılan açıklamada oyuncunun durumunun iyi olduğu ve birkaç güne takımla tekrar çalışmalara çıkabileceği belirtildi.