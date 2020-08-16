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Fenerbahçe'de Mame Thiam Sesleri! Ali Koç ile Yıldız Golcü Bir Araya Geldi

Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Mame Thiam, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sarı Lacivertli yetkililerle görüşürken görüntülendi. Futbolcu ve menajeri ile görüşen Sarı Lacivertli yönetim oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı.

16 Ağustos 2020 Pazar 21:07
Fenerbahçe'de Mame Thiam Sesleri! Ali Koç ile Yıldız Golcü Bir Araya Geldi
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Transfer dönemine 4 transfer ile hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, transfere kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kanat forvet sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe bu yıl aynı sorunu yaşamamak adına kolları sıvadı. Birçok isimle görüşen Fenerbahçe’de gündeme gelen son isim Mame Thiam oldu.

TRT Spor’da çıkan transfer haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sarı Lacivertli yetkililer oyununun menajeri ile bir araya geldi. Ali Koç’a ait bir otelde buluşan iki taraf transfer görüşmelerini gerçekleştirdi.


Görüşmenin ardından Fenerbahçe’nin Mame Thiam ile her konuda anlaştığı ortaya atıldı. Oyuncu ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, yıldız golcünün takımı Kasımpaşa ile de görüşerek transferi bitirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması ile başarılı bir sezon geçiren yıldız golcü, 28 maçta görev aldı. 27 yaşındaki Mame Thiam çıktığı karşılaşmalarda 12 gol atarken 5 golün de asistini yaptı.



Son Güncelleme: 16.08.2020 21:07
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMame ThiamTransfer
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