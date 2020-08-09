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Fenerbahçe'de Malang Sarr Harekatı

Geçtiğimiz sezon yaşadığı stoper eksikliğini bu sezon yaşamak istemeyen Fenerbahçe, stoper transferine hız verdi. Sol ayaklı bir stoper kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe'de gözler Malang Sarr'ın üzerinde oldu.

09 Ağustos 2020 Pazar 16:35
Fenerbahçe'de Malang Sarr Harekatı
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Transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, hız kesmeden transferlerine devam etmeyi hedefliyor. Sol bek, sağ bek ve orta sahaya takviyeler yapan Sarı Lacivertli ekip, stoper bölgesindeki sıkıntıyı gidermek adına çalışmalarını hızlandırdı.

Bir süredir Roma’nın stoperi Juan Jesus ile ilgilenen Fenerbahçe rotayı Fransa’ya çevirdi. Sol stoper ihtiyacını gidermek isteyen Fenerbahçe, son olarak Nice forması giyen Malang Sarr’ı istiyor.


Fenerbahçe’nin de gündeminde

2019-2020 futbol sezonunda Nice forması giyen Malang Sarr, sezonun bitmesi ile birlikte serbest kaldı. Sözleşmesi biten oyuncuyla Avrupa’dan birçok kulübün yanı sıra Fenerbahçe’de ilgileniyor.

Rakipler Inter ve Barcelona

21 yaşında olan stoper Malang Sarr Inter ve Barcelona’nın takip ettiği oyunculardan birisi oldu. Gelecek vadeden oyuncuların başında gelen Sarr, Fenerbahçe’nin maddi durumu göz önünde bulundurulduğunda zor bir transfer olarak gözüküyor. Ancak oyuncunun bonservisinin elinde olması Fenerbahçe’nin bu konuda elini güçlendiriyor.



Son Güncelleme: 09.08.2020 16:35
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMalang SarrTransfer
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