Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya Monaco talip oldu

Devre arasında Mesut Özil, başta olmak üzere bazı isimleri kadrosuna katarak uzun süren şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe’de sürpriz bir isme talip çıktı. Transfer çalışmaları kapsamında Ozan Tufan’ın İngiliz ekiplerine satılması gündeme gelmiş ve buradan gelecek parayla transferlerin yapılması planlanıyordu. Ancak sarı lacivertli ekibin yıldız orta sahası Gustavo’ya talip çıktı.

Fenerbahçe yönetimi kadro bütçesi ve planlaması kapsamında yüksek maaş alan oyuncularla yolları ayırmak üzerine politika izlerken Gustavo’nun da yüksek maaşı olması gelen teklifin değerlendirilmeye alınması yönünde fikir birliğine varıldı. Ancak takımın en önemli iki ismi Ozan Tufan ve Gustavo’nun aynı anda takımdan ayrılmaması da kararsızlığa yol açtı.

Fransız haber sitelerinde Monaco’nun Luiz Gustavo ile ilgilendiğini yazdı. Öte yandan Monaco teknik direktörü Nico Kovac’ın Gustavo’yu çok beğendiği biliniyor.