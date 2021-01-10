Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya Monaco talip oldu

Devre arasında Mesut Özil, başta olmak üzere bazı isimleri kadrosuna katarak uzun süren şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe’de sürpriz bir isme talip çıktı. Transfer çalışmaları kapsamında Ozan Tufan’ın İngiliz ekiplerine satılması gündeme gelmiş ve buradan gelecek parayla transferlerin yapılması planlanıyordu. Ancak sarı lacivertli ekibin yıldız orta sahası Gustavo’ya talip çıktı.
Fransız haber sitelerinde Monaco’nun Luiz Gustavo ile ilgilendiğini yazdı. Öte yandan Monaco teknik direktörü Nico Kovac’ın Gustavo’yu çok beğendiği biliniyor.
Son Güncelleme: 10.01.2021 02:53