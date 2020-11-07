Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kart sınırında!

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon başında Fransız ekibi Marsilya’dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo kart sınırında bulunuyor. Kilit isimlerden olan Gustavo Konyaspor maçında kart görmesi durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşma kadrosuna giremeyecek. Eğer Gustavo Konyaspor karşılaşmasında kart görmezse 2 hafta sonraki Beşiktaş derbisinde kart sınırında olacak.

Bu sezon gösterdiği performans ile Fenerbahçe’nin orta sahasının kilit isimlerinden birisi haline gelen ve her maç ilk 11’de başlayan Gustavo kart sınırına gelerek derbi öncesinde sorun yaşıyor. En son Trabzonspor karşılaşmasında Abdülkadir Ömür’e yaptığı faul nedeni ile sarı kart gören Gustavo 3 sarı kart sınırına geldi. Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Gustavo kart görmediği durumda ise Beşiktaş maçında sarı kart sınırında olacak.

Orta sahanın en önemli ismi

Gustavo kart nedeni ile kenarda oturduğu takdirde geniş kadro olmasına rağmen Fenerbahçe’de Gustavo yerine oynayacak isim bulunmuyor. Luiz Gustavo’nın yokluğunda Fenerbahçe Ozan Tufan’ın önderliğinde maça başlayabilir denildi. Altenatifler arasında Tolga Cigerci’nin ilk 11 başlaması da düşünülürken Tolga’nın son haftalarda ki formsuzluğu nedeni ile Gustavo’nun yokluğunda istenilen performansı veremeyebilir.