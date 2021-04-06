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Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Başkan Ali Koç'un kovid testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan son dakika açıklamasında Başkan Ali Koç'un dün yapılan koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

06 Nisan 2021 Salı 13:27
Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Başkan Ali Koç'un kovid testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde son dakika koronavirüs şoku yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada Balkan Ali Koç'un yeni tip koronavirüs test sonuçlarının pozitif sonuç verdiği bildirildi. Açıklamada, Ali Koç'un tedavi sürecinin evde devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü yönetimi tarafından yayınlanan bilgilendirme yazısında Başkanları Ali Koç için dün yapılan Kovid-19 testlerinin pozitifi sonuç çıkardığı belirtilirken Ali Koç'un sağlık durumun iyi olduğu ve tedavi sürecinin başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca izolasyon ve tedavi süreçlerinin evde devam edeceği yönünde bir bilgi de paylaşıldı.

Diğer taraftan; Başkan Ali Koç yöneticiler ile birlikte Denizlispor ile yapılacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren takımın teknik sorumlusu Emre Belözoğlu ve yardımcılarıyla Can Bartu Tesisleri'nde barbekü organizasyonu düzenlemişti. Organizasyona Fenerbahçe takımı futbolcuları da dahil olmuştu.



Son Güncelleme: 06.04.2021 13:27
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli KoçKoronavirüsTest SonucuPozitifSağlık Durumu
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