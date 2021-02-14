Fenerbahçe'de Karim Benzema bombası

Devre arasında kadrosuna Mesut Özil’i katan Fenerbahçe bomba bir isim daha gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan golcü oyuncu Karim Benzema ile ilgilendiği iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan bomba iddiada, Fenerbahçe yönetiminin bu transferi rüya olarak adlandırdığı ve bu transferi yaparak Avrupa’da ses getirmek istediği yazıldı. Öte yandan 33 yaşındaki Fransız golcünün sezon sonunda Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eriyor. Real Madrid kulübü ise yeni sezonda kadroda büyük bir değişime gidecek. Bu nedenle Benzema ile sözleşme uzatılmayabilir.

Benzema ile sözleşme uzatılmaması halinde tüm şartları zorlayacak olan Fenerbahçe, bu transferde Mesut Özil’i de kullanacak. Bilindiği gibi Mesut Özil ve Benzema Real Madrid’de birlikte forma giymiş ve iki oyuncunun yakın arkadaş olduğu biliniyor.