İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Fenerbahçe'de Karim Benzema bombası

Fenerbahçe Real Madrid’in yıldız golcüsü Karim Benzema’yı gündemine aldı. İspanyol basını bomba iddianın perde arkasını yazdı.

14 Şubat 2021 Pazar 00:51
Fenerbahçe'de Karim Benzema bombası
Takip Et:

Devre arasında kadrosuna Mesut Özil’i katan Fenerbahçe bomba bir isim daha gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan golcü oyuncu Karim Benzema ile ilgilendiği iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan bomba iddiada, Fenerbahçe yönetiminin bu transferi rüya olarak adlandırdığı ve bu transferi yaparak Avrupa’da ses getirmek istediği yazıldı. Öte yandan 33 yaşındaki Fransız golcünün sezon sonunda Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eriyor. Real Madrid kulübü ise yeni sezonda kadroda büyük bir değişime gidecek. Bu nedenle Benzema ile sözleşme uzatılmayabilir.

Benzema ile sözleşme uzatılmaması halinde tüm şartları zorlayacak olan Fenerbahçe, bu transferde Mesut Özil’i de kullanacak. Bilindiği gibi Mesut Özil ve Benzema Real Madrid’de birlikte forma giymiş ve iki oyuncunun yakın arkadaş olduğu biliniyor.



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBenzemaReal Madrid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de İbrahim Tatlısesli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
Fenerbahçe'de İbrahim Tatlısesli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!
Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!
Galatasaray kaleci Muslera ile ilgili kararını verdi!
Galatasaray kaleci Muslera ile ilgili kararını verdi!
Hatayspor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Hatayspor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Başakşehir’de kötü gidişat sürüyor: Göztepe 2-1 Başakşehir
Başakşehir’de kötü gidişat sürüyor: Göztepe 2-1 Başakşehir
Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisi için çözümü buldu
Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisi için çözümü buldu

Popüler Haberler

Açıktan üniversiteye nasıl girilir? 2021 Açıktan üniversite okumak için gerekli şartlar neler?
Maraşlı dizi Hilal karakteri kimdir?
Hayriye Çakırbeyli Eşkıya'dan neden ayrıldı?
Yeni dizi Kırmızı Kamyon'da çalan müzikler
Payitaht Abdülhamit Ernest Cassel kim? Hakikaten tarihte böyle biri var mıdır?
Börü 2039 kadrosunda kimler olacak? Yönetmen duyurdu
Kefaret dizisi Fulya hakkında bilinmeyenler
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Sadakatsiz Dizisindeki Ali Kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem karakteri hakkında bilinmeyenler!
Aile hekimi değişikliği nasıl yapılmaktadır? Aile hekiminin kim olduğu nereden öğrenilir?
Show TV yayın akışı 14 Temmuz Salı 2020 | Show TV internet canlı yayın izleme linki
Star TV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Star TV canlı izleme linki
Çukur Yamaç’ı kim kurtardı?
Hapşırmak korona virüs belirtisi olabilir mi? Hapşırırken ne yapmak gerekir?
Sol Yanım dizisi başka kanala geçer mi, neden final yapıyor?
Mali mühür nedir? Mali Mühür nasıl alınır, ücreti ne kadar?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi olacak? Dizinin finalinde neler yaşanacak?
Sadakatsiz Serap kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir?
İrem Sak Çukur dizisinden neden ayrıldı, tekrar dönecek mi?
Ex Aşkım dizisi oyuncu kadrosu ve konusu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.