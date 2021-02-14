Fenerbahçe'de Karim Benzema bombası

Devre arasında kadrosuna Mesut Özil’i katan Fenerbahçe bomba bir isim daha gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan golcü oyuncu Karim Benzema ile ilgilendiği iddia edildi.
Benzema ile sözleşme uzatılmaması halinde tüm şartları zorlayacak olan Fenerbahçe, bu transferde Mesut Özil’i de kullanacak. Bilindiği gibi Mesut Özil ve Benzema Real Madrid’de birlikte forma giymiş ve iki oyuncunun yakın arkadaş olduğu biliniyor.
Son Güncelleme: 14.02.2021 00:51