Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Sinan Gümüş Trabzonspor’a önerildi

’de kadroda çok fazla oyuncunun olması işleri zorlaştırıyor. Sarı lacivertliler kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmak için yoğun çaba harcıyor. Teknik direktör Vitor Pereira’nın takımda düşünmediği isimlerden biri olan’e Süper Lig’den çok sayıda takım teklif yapıyor.

Sinan Gümüş son olarak Trabzonspor’a önerildi. Trabzonspor’un yanı sıra Alanyaspor’un da ciddi şekilde ilgilendiği Sinan Gümüş için bonservis talep edilmiyor. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’nın onay vermesi halinde Sinan bordo mavili formayı giyebilir.