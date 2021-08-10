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Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Sinan Gümüş Trabzonspor’a önerildi

Kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe’de son olarak Sinan Gümüş’e teklif geldi. Süper Lig’den çok sayıda takımın ilgilendiği Sinan Gümüş Trabzonspor’a önerildi. Abdullah Avcı transfere onay verirse Sinan Trabzon’a gidebilir.

10 Ağustos 2021 Salı 12:15
Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Sinan Gümüş Trabzonspor’a önerildi
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Fenerbahçe’de kadroda çok fazla oyuncunun olması işleri zorlaştırıyor. Sarı lacivertliler kadroda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmak için yoğun çaba harcıyor. Teknik direktör Vitor Pereira’nın takımda düşünmediği isimlerden biri olan Sinan Gümüş’e Süper Lig’den çok sayıda takım teklif yapıyor.

Sinan Gümüş son olarak Trabzonspor’a önerildi. Trabzonspor’un yanı sıra Alanyaspor’un da ciddi şekilde ilgilendiği Sinan Gümüş için bonservis talep edilmiyor. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’nın onay vermesi halinde Sinan bordo mavili formayı giyebilir.


Son Güncelleme: 10.08.2021 12:15
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Anahtar Kelimeler:
Sinan GümüşTrabzonsporFenerbahçe
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