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Fenerbahçe'de Joelinton bombası

Transfer sezonun hızı giren Fenerbahçe’de gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Sarı lacivertli ekibin Newcastle forması giyen Joelinton ile ilgilendiği söyleniyor. İngiliz basınında yer alan haberler iddiaları güçlendiriyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 18:53
Fenerbahçe'de Joelinton bombası
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Süper Lig’in başlamasına az bir süre kala takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor. Şuana kadar yaptığı transferle dikkat çeken Fenerbahçe’de gündem yeniden Joelinton’a çevrildi. Sarı lacivertli yönetim İngiltere Ligi ekiplerinden Newcastle forması giyen oyuncuyla yakından ilgileniyor.


İngiliz medyasında ortaya atılan iddiaya göre geçen sezon ligde 2 gol atarak hayal kırıklığı yaratan oyuncunun takımdan gönderilmesi gündemde. Haberde oyuncuyla Fenerbahçe’nin de ilgilendiğine yer verilirken, yerli kaynaklara göre oyuncunun transfer edilmesi zor görülüyor.

Her ne kadar kötü bir sezon geçirse de oyuncunun değerinin 44 milyon Euro olması transferi imkansız kılıyor. Fenerbahçe için tek ihtimal kiralama formülü olsa da oyuncunun kulübü oyuncuyu satmak istiyor.



Son Güncelleme: 10.09.2020 18:53
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JoelintonFenerbahçe
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