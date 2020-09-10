Fenerbahçe'de Joelinton bombası

Süper Lig’in başlamasına az bir süre kala takımlar transfer çalışmalarına devam ediyor. Şuana kadar yaptığı transferle dikkat çeken Fenerbahçe’de gündem yeniden Joelinton’a çevrildi. Sarı lacivertli yönetim İngiltere Ligi ekiplerinden Newcastle forması giyen oyuncuyla yakından ilgileniyor.
Her ne kadar kötü bir sezon geçirse de oyuncunun değerinin 44 milyon Euro olması transferi imkansız kılıyor. Fenerbahçe için tek ihtimal kiralama formülü olsa da oyuncunun kulübü oyuncuyu satmak istiyor.
Son Güncelleme: 10.09.2020 18:53