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Fenerbahçe'de İbrahim Tatlısesli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!

Türk kulüpler 14 Şubat paylaşımlarına devam ederken Fenerbahçe'nin Sevgililer Günü paylaşımı merak edilmeye devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in Haydi Söyle şarkısını kullanan Fenerbahçe'nin Sevgililer Günü paylaşımı araştırılıyor.

14 Şubat 2021 Pazar 19:59
Fenerbahçe'de İbrahim Tatlısesli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
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Futbol kulüpleri Sevgililer Günü paylaşımlarını yapmaya devam ederken Fenerbahçe’nin İbrahim Tatlısesli Sevgililer Günü paylaşımı merak edilmeye başlandı. Özel paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken taraftarlara teşekkür edildi.

Fenerbahçe’nin 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptığı paylaşım merak edilmeye devam ediyor. ‘Seni gördüğüm zaman durur bütün zamanlar’ duyurulan paylaşım merak ediliyor. Paylaşımda İbrahim Tatlıses’in Haydi Söyle şarkısı kullanılırken aynı zamanda videoda taraftarlara yer verilerek teşekkür edildi.

 




Son Güncelleme: 14.02.2021 19:59
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe14 şubatSevgililer Günüİbrahim TatlısesHaydi Söyle
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