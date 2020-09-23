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Fenerbahçe'de hedef yeniden Choupo Moting!

Fenerbahçe hücum hattına Samatta transferini tamamladığını açıklarken geçtiğimiz Ağustos ayında gündemde olan Choupo Moting tekrar Fenerbahçe'nin radarına girdi. PSG ile sözleşmesi biten yıldız oyuncu ilerleyen günlerde İstanbul'a gelebilir.

23 Eylül 2020 Çarşamba 22:01
Fenerbahçe'de hedef yeniden Choupo Moting!
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Geçtiğimiz aylarda adı Fenerbahçe ile anılan Paris Saint Germain oyuncusu Eric-Maxim Choupo Moting tekrar Fenerbahçe’nin radarında.


Fransız devi PSG ile sözleşmesi biten ve yeni sözleşme imzalanmayan Choupo Moting ilerleyen günlerde İstanbul’a gelerek Fenerbahçe’ye imza atabilir.

Samatta transferini tamamlayan Fenerbahçe Choupo Moting ile ilgilendiğini açıkladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncuya resmi teklif yapılmazken PSG ile sözleşmesinin son bulması nedeni ile Fenerbahçe’ye imza atabileceği aktarıldı.

Moting veya Mohammed

Fenerbahçe Samatta transferi sonrasında araştırmalarına devam ederken Choupo Moting ve Mostafa Mohammed ilgisinin devam ettiği belirtildi. Yapılan açıklamalarda 2 isimden birinin takıma kazandırılacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 23.09.2020 22:01
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MotingFenerbahçeForvetTransfer
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