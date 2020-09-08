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Fenerbahçe'de gündem Edinson Cavani

Transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe’de gündeme yıldız bir isim daha geldi. Vedat Muriç’in Lazio’ya transfer olmasının ardından forvet hattı arayışları başlamıştı. Sarı lacivertli yönetim forvet hattı için Edinson Cavani ile görüşmeye başladı.

08 Eylül 2020 Salı 17:16
Fenerbahçe'de gündem Edinson Cavani
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transfere de hızlı giriş yaptı. Sarı lacivertli ekipte kadro tamamen değişti. Kanarya kadrosuna Thiam, Sosa ve Novak gibi isimleri katmıştı. Sarı lacivertli ekipte son olarak forvet hattı için Cavani ismi gündeme geldi.


Kanarya geçen sezon gösterdiği performansla öne çıkan Vedat Muriqi’yi 20 milyon euroya İtalyan ekibi Lazio’ya satacak. Yönetimin bu transferin gerçekleşmesi durumunda forvet hattına güçlü bir ismi alması bekleniyor. Ali Koç ve yönetiminin forvet hattı için düşündüğü ilk isim ise Cavani oldu.

33 yaşındaki Cavani geçen sezon Paris Saint Germain formasıyla Fransa Ligi’ni kazanmıştı. 6 sezondur Fransız ekibinde forma giyen yıldız oyuncu 301 maçta 200 gol ve 43 asist yapma başarısı göstermişti. Yıldız oyuncuyla görüşmelere devam ederken Emre Belözoğlu’nun transferi yakından takip ettiği ve oyuncuyla görüştüğü söyleniyor. Şuan için transferdeki en büyük engelin oyunun maaşı olduğu belirtilirken Cavani’nin 5 milyon euroluk teklifi kabul etmediği ifade edildi.



Son Güncelleme: 08.09.2020 17:16
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Anahtar Kelimeler:
CavaniFenerbahçePSG
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