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Fenerbahçe'de gönderilecek 5 isim kesinleşti!

Sezon başında 18 transfer ile ligin en fazla oyuncu alan takımı olan Fenerbahçe ara transfer dönemi ile birlikte transferlerine devam edeceğini açıkladı. Kadroda düşünülmeyen ve gönderilmesi istenen oyuncular belirlenirken açıklanan 5 isim merak ediliyor.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:52
Fenerbahçe'de gönderilecek 5 isim kesinleşti!
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Ocak ayı ara transfer sezonunun başlaması ile birlikte takımlar eksiklere veya eksik gördükleri mevkilere transfer yapmak için kolları sıvadı. Sezon başında 18 transfer yapan Fenerbahçe ise ara transfer döneminde bazı isimleri satmak veya kiralamak için harekete geçti.

Takımdan gönderilmesinde sorun olmadığı belirtilen 5 isim belirlenirken bu isimler Papiss Cisse, Mama Thiam, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi olarak açıklandı.

Fatih Karagümrük açıklamalar sonrasında Cisse için harekete geçerken diğer isimlerin satış veya kiralama işlemlerin takımlar beklenmeye başlandı.

Diğer isimler için beklemeye geçen Fenerbahçe’de gönderilmek istenen oyuncuların 15 lig maçında gösterdikleri performans ise merak ediliyor. Buna göre;

Mame Thiam - 13 maç, 4 gol, 1 asist 

Papiss Cisse - 13 maç, 3 gol, 1 asist

Sinan Gümüş - 8 maç gol ve asisti bulunmuyor

Kemal Ademi - 7 maç 1 gol

Mauricio Lemos - 6 maç golü ve asisti bulunmuyor



Son Güncelleme: 06.01.2021 20:52
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