Fenerbahçe'de gönderilecek 5 isim kesinleşti!

Ocak ayı ara transfer sezonunun başlaması ile birlikte takımlar eksiklere veya eksik gördükleri mevkilere transfer yapmak için kolları sıvadı. Sezon başında 18 transfer yapan Fenerbahçe ise ara transfer döneminde bazı isimleri satmak veya kiralamak için harekete geçti.
Takımdan gönderilmesinde sorun olmadığı belirtilen 5 isim belirlenirken bu isimler Papiss Cisse, Mama Thiam, Mauricio Lemos, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi olarak açıklandı.
Fatih Karagümrük açıklamalar sonrasında Cisse için harekete geçerken diğer isimlerin satış veya kiralama işlemlerin takımlar beklenmeye başlandı.
Mame Thiam - 13 maç, 4 gol, 1 asist
Papiss Cisse - 13 maç, 3 gol, 1 asist
Sinan Gümüş - 8 maç gol ve asisti bulunmuyor
Kemal Ademi - 7 maç 1 gol
Mauricio Lemos - 6 maç golü ve asisti bulunmuyor