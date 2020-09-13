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Fenerbahçe'de golcü hareketliliği! Gündem Bas Dost ve Samatta!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği kaldığı yerden devam ediyor. Kadrosuna golcü takviyesi yapmaya hazırlanan Sarı Lacivertli ekipte gündem Bas Dost ve Samatta oldu.

13 Eylül 2020 Pazar 16:44
Fenerbahçe'de golcü hareketliliği! Gündem Bas Dost ve Samatta!
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Vedat Muriqi’yi Lazio’ya satan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları santrafor bölgesi için başladı. Kadrosuna iki golcü katmak isteyen Fenerbahçe’de hedef Vedat’ın yerini dolduracak isimler oldu. 2 isim ile görüştüğü iddia edilen Fenerbahçe’de bu isimlerin Bas Dost ve Samatta olduğu öne sürüldü.

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Eintrach Frankfurt’ta forma giyen Bast Dost’u bonservisi ile birlikte kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, Alman ekibi ile transfer görüşmelerini hızlandırdı. Öte yandan kadrosuna bir tane daha golcü katma hedefleyen Sarı Lacivertli ekipte gündeme gelen isim Aston Villa’nın golcüsü Samatta olduğu. Samatta’yı da renklerine bağlamaya çalışan Fenerbahçe’de bu transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Fener ikisini birden istiyor

Lige şampiyon olma parolası ile çıkan Fenerbahçe, transfer harekatını Emre Belözoğlu ile birlikte sürdürüyor. Oyuncular ile görüşmeler gerçekleştiren Belözoğlu, iki forveti de Sarı Lacivertli ekibin bünyesine katmaya çalışıyor.



Son Güncelleme: 13.09.2020 16:44
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferForvet
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