Fenerbahçe'de golcü hareketliliği! Gündem Bas Dost ve Samatta!

Vedat Muriqi’yi Lazio’ya satan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları santrafor bölgesi için başladı. Kadrosuna iki golcü katmak isteyen Fenerbahçe’de hedef Vedat’ın yerini dolduracak isimler oldu. 2 isim ile görüştüğü iddia edilen Fenerbahçe’de bu isimlerin Bas Dost ve Samatta olduğu öne sürüldü.
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Fener ikisini birden istiyor
Lige şampiyon olma parolası ile çıkan Fenerbahçe, transfer harekatını Emre Belözoğlu ile birlikte sürdürüyor. Oyuncular ile görüşmeler gerçekleştiren Belözoğlu, iki forveti de Sarı Lacivertli ekibin bünyesine katmaya çalışıyor.
Son Güncelleme: 13.09.2020 16:44