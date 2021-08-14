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Fenerbahçe’de Giuliano müjdesi

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı yıldız Giulliano, 2018 yılında Al Nassr’a 10.5 milyon Euro bedelle satılmıştı. Arap ekibi Fenerbahçe’ye bu transferde 4 milyon Euro ödeme yapmıştı. Arap ekibi kalan 6.5 milyon Euro bonservis ödemesini gerçekleştirdi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:24
Fenerbahçe’de Giuliano müjdesi
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı oyuncu Giulliano, 2018 yazında Arap ekibi Al Nassr’a 10.5 milyon Euro bedelle satılmıştı. Rusya’nın Zenit takımında 7 milyon Euro bedelle transfer edilen Giulliano’dan büyük bir kar elde edilmiş oldu.

Ancak Al Nassr ekibi bu transferde Fenerbahçe’ye ödemesi gereken 4 milyon Euroyu ödese de kalan 6.5 milyon euroyu ödememişti.

Arap ekibi FIFA ile davalık olmuş ve borçlarını ödemesi konusunda uyarı almıştı. Al Nassr Fenerbahçe’de borcu olan 6.5 milyon Euroyu ödedi. Sarı lacivertliler bu ödeme ile birlikte yeni sezon transferinde büyük bir rahatlık elde etti.


Son Güncelleme: 14.08.2021 13:24
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Anahtar Kelimeler:
GiulianoFenerbahçe
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