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Fenerbahçe'de gidecek isimler kesinleşti!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmeyen oyuncular belli oldu. Kesinleşen isimler arasında Dirar, Tolgay, Sadık, Zajc ve Allahyar bulunurken ligte yapılacak transferler için takas yoluna da gidileceği belirtildi.

04 Eylül 2020 Cuma 16:51
Fenerbahçe'de gidecek isimler kesinleşti!
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Transfer döneminde büyük bir hızla devam eden Fenerbahçe’nin kadrosunda şuan 32 oyuncu bulunuyor. Kadro eksiltmeye karar veren Fenerbahçe’de sayının düşürülmesi için transfere ara verilerek gönderilmek istenen oyuncular ile ilgili görüşmeler yapılıyor. Sadık Çiftpınar, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Allahyar ve Miha Zajc’ın gönderilmesi kesin gözü ile bakıldığı için yönetim bu oyuncularla bizzat görüşerek düşüncelerini öğrendi.


Gelecek sezon için toplamda kadroda bulunan sayının 32’ye çıkması ile ilgili sürekli görüşme yapılan Fenerbahçe yetkilileri yeni sezonda düşülmeyen oyuncuların gönderilmesi için kolları sıvadı. Yine Emre Belezoğlu’nun önderliğinde gönderilecek isimler belirlenirken gitmesi kesin olan oyuncuların listesi çıkarıldı.

Emre Belezoğlu gönderilecek isimlerle bizzat görüşerek bonservislerini belirleyecek

Gönderilmesine kesin isimler ile takımın transferden sorumlu eski oyuncu Emre Belezoğlu ilgilenmeye başladı. Oyuncular ile teker teker görüşerek bonservis bedellerini açıklayacağı ve oyuncuları ilk etapta satışa çıkaracağı belirtildi. Belirlenen isimlerden genç oyuncu Allahyar kiralık olarak gönderilerek tecrübe kazanması sağlanacak.

Alparslan’a karşılık Sadık ve 500bin Euro

Fenerbahçe Alparslan  Öztürk ısrarını sürdürürken teklifleri kabul etmeyen Göztepe’ye bir teklif daha yapılacak. Yapılan açıklamalara göre Alparslan’a karşılık olarak Sadık ve 500 bin Euro teklif edileceği açıklandı. 27 yaşında ki oyuncunun transfere sıcak bakması ancak Göztepe’nin izin vermemesi nedeni ile ilerleyen günlerde ek oyuncular veya ek ücretlerle kapı çalınmaya devam edebilir.

 



Son Güncelleme: 04.09.2020 16:51
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FenerbahçeAyrılacak Isimler
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