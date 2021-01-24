Fenerbahçe'de forvet hattı için iki bomba isim: Mariano Diaz ve Kelechi Iheanacho

Sezon başında Kemal Ademi ve Papis Cisse’yi kadrosuna katan ancak iki oyuncudan istediği performansı alamayan, iki oyuncuyla yollarını ayırıp forvet hattına transfer yapmak istiyor.

Sarı lacivertli ekipte forvet hattı için iki isim gündeme getirildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Real Madrid’den Mariano Diaz ve Leicester City’den Kelechi Iheanacho’yu gündemine aldı. İki oyuncuyla ilk görüşmeler yapıldı. Kanaryanın bu iki transferde önceliği ise Mariano Diaz oldu. Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki yıldız oyuncunun kiralanması için çalışmalar başlatıldı. Bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde ise Leicester’ın Nijeryalı golcüsü Iheanacho ile görüşme yapılacak.