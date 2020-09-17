Fenerbahçe'de forvet arayışı devam ediyor! Gündeme gelen son isim Stefano Okaka oldu!

Vedat Muriqi’yi Lazio’ya 17,5 milyon Euro artı bonuslara satan Fenerbahçe’de forvet transferine hız verildi. Kadrosuna iki golcü isim katmaya hazırlanan Fenerbahçe’de gündeme gelen son isim Stefano Okaka oldu.

Ligin 3. haftasında Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maça kadar forvet transferini bitirmek istiyor. Erol Bulut’un isteği doğrultusunda Stefano Okaka’yı gündemine alan Sarı Lacivertli ekipte, bir forvet arayışı daha bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon 33 maçta görev alan Okaka, 8 gol ve 2 asistlik performans sergilemiştir.

Stefano Okaka kimdir?

1989 İtalya doğumlu Stefano Okaka, Roma kulübünde futbol kariyerine başlamıştır. Premier Lig ekiplerinden Watford ve Fulham gibi takımlarda da forma giyen Okaka, son olarak Udinese formasını terletmiştir.