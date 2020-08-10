Fenerbahçe'de forvet adayı Cenk Tosun!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de Vedat Muriç’in olası Lazio transferi sonrasında forvet arayışlarına hız verildi. Kadroda ağırlıklı Türk oyuncu oynatmaya karar veren Fenerbahçe’de forvet arayışlarında dikkat çeken isim gelecek sezon Everton kadrosunda düşünülmeyen Cenk Tosun oldu.

Beşiktaş’ta oynadığı futbol sonrasında Everton’a transfer olan Cenk Tosun için Emre Belezoğlu’nun bizzat ilgileneceği açıklamaları yapılırken yine Beşiktaş’ın eski teknik direktörü olan Sleven Bilic’te Cenk’i kadrosunda görmek istediğini açıkladı.

Onay alınırsa Selahattin Baki ile görüşülecek

Gelecek sezon kadrosunda takımda düşünülmeyen ancak satışı istenilmeyen Cenk’in kulüplere kiralık olarak bildirildiği açıklandıktan sonra Fenerbahçe harekete geçti.

Yeni sezonda takımı ağırlıklı Türk oyunculardan kurmak isteyen Fenerbahçe Cenk ile görüşülmesi konusunda onay alırsa kulüpler bazında görüşme sağlayarak Selahattin Baki ile görüşmeyi planlıyor.

Bonservisinin alınması zor ihtimal

Everton’a ciddi rakamlarla alınan ve yüksek performans beklerken istenilen performansı veremeyen Cenk Tosun’un 8 – 10 milyon Euro aralığında bonservisinin olması Fenerbahçe’yi kiralık olarak anlaşma konusuna itiyor.

Cenk Avrupa’da kalmak istiyor

Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak için görüşme halinde olduğu Cenk Tosun her görüşmede Avrupa’da kalmak istediğini vurguluyor. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Cebi ile yaptığı son görüşmede bunu vurgulayan Cenk’in Fenerbahçe ile görüşmesi durumunda da aynı görüşü savunacağı düşünülüyor.

Sleven Bilic Cenk’i istiyor

Cenk’in satılamaması durumunda kiralık olarak başka bir kulübe göndermeyi düşünen İngiliz devi Everton cenk2i hem satılık hem de kiralık olarak kulüplere önerdi. Yapılan önermeler sonrasında Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sleven Bilic yeni takımı West Bromwich Albion’da Cenk’i görmek istediğini açıkladı.