İstanbul 25°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Fenerbahçe'de forvet adayı Cenk Tosun!

Vedat Muriç'in olası Lazio transferi sonrasında rotasını golcü arayışına çevirmek isteyen Fenerbahçe'de bir numaralı aday Everton Forması giyen Cenk Tosun olarak açıklandı. Cenk ile görüşmeyi bizzat Emre Belezoğlu üstlenirken henüz ikili arasında görüşme yaşanmadı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:20
Fenerbahçe'de forvet adayı Cenk Tosun!
Takip Et:

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de Vedat Muriç’in olası Lazio transferi sonrasında forvet arayışlarına hız verildi. Kadroda ağırlıklı Türk oyuncu oynatmaya karar veren Fenerbahçe’de forvet arayışlarında dikkat çeken isim gelecek sezon Everton kadrosunda düşünülmeyen Cenk Tosun oldu.

Beşiktaş’ta oynadığı futbol sonrasında Everton’a transfer olan Cenk Tosun için Emre Belezoğlu’nun bizzat ilgileneceği açıklamaları yapılırken yine Beşiktaş’ın eski teknik direktörü olan Sleven Bilic’te Cenk’i kadrosunda görmek istediğini açıkladı.


Gelecek sezon kadrosunda takımda düşünülmeyen ancak satışı istenilmeyen Cenk’in kulüplere kiralık olarak bildirildiği açıklandıktan sonra Fenerbahçe harekete geçti.

Onay alınırsa Selahattin Baki ile görüşülecek

Yeni sezonda takımı ağırlıklı Türk oyunculardan kurmak isteyen Fenerbahçe Cenk ile görüşülmesi konusunda onay alırsa kulüpler bazında görüşme sağlayarak Selahattin Baki ile görüşmeyi planlıyor.

Bonservisinin alınması zor ihtimal

Everton’a ciddi rakamlarla alınan ve yüksek performans beklerken istenilen performansı veremeyen Cenk Tosun’un 8 – 10 milyon Euro aralığında bonservisinin olması Fenerbahçe’yi kiralık olarak anlaşma konusuna itiyor.

Cenk Avrupa’da kalmak istiyor

Beşiktaş’ın da kadrosuna katmak için görüşme halinde olduğu Cenk Tosun her görüşmede Avrupa’da kalmak istediğini vurguluyor. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Cebi ile yaptığı son görüşmede bunu vurgulayan Cenk’in Fenerbahçe ile görüşmesi durumunda da aynı görüşü savunacağı düşünülüyor.

Sleven Bilic Cenk’i istiyor

Cenk’in satılamaması durumunda kiralık olarak başka bir kulübe göndermeyi düşünen İngiliz devi Everton cenk2i hem satılık hem de kiralık olarak kulüplere önerdi. Yapılan önermeler sonrasında Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sleven Bilic yeni takımı West Bromwich Albion’da Cenk’i görmek istediğini açıkladı.



Son Güncelleme: 10.08.2020 23:20
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre Mor'un piyasa değerinde akıl almaz düşüş!
Emre Mor'un piyasa değerinde akıl almaz düşüş!
Galatasayar'da yılın transferi olacak isim Mario Götze!
Galatasayar'da yılın transferi olacak isim Mario Götze!
Yuvasına Dönen Arda Turan'ı İspanyol Basını Manşetlerine Taşıdı!
Yuvasına Dönen Arda Turan'ı İspanyol Basını Manşetlerine Taşıdı!
Galatasaray Mensah için kiralama formülünü devreye soktu
Galatasaray Mensah için kiralama formülünü devreye soktu
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda koronavirüs tespit edildi
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçe'de Malang Sarr Harekatı
Fenerbahçe'de Malang Sarr Harekatı

Popüler Haberler

iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı
2020 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Kira Yardımı için hemen başvurun 960 TL kira yardımınızı alın
Burç tarihleri değişecek mi? NASA'dan tartışılacak açıklama!
Banka kredi kartı limiti nasıl belirlenir? Bireysel kredi kartı limit yükseltme nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
Ağustos 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar?
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacısı Gül Mammadova hakkında bilgiler
2020 LGS Tercihler ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Ağustos 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Acil anında onaylı kredi için 4 bankadan düşük faizli kredi kampanyası
QNB Finansbank Yüzde 0,79 Faizli, 60 Ay Vadeli Borç Transferi Kredisi Kampanyası
Didem Ceran ifşası nedir? Bilerek mi yapıldı?
Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırma şartları ve faiz oranları
Behzat Ç. ne zaman başlayacak? Blu Tv açıkladı!
SGK bakmakla yükümlü olunan ve Bakmakla yükümlü olunmayan kişiler
POMEM 10 Bin polis alımı müracatları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
TV8'de Top Model yarışması ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yeni yarışması Türkiye Modelini Arıyor'un müjdesini verdi!
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Ağustos 2020
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Ağustos 2020
Halkbank emeklilere 5 bin lira kredi için örnek ödeme tablosu
Ağustos 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
Yeni Ford Puma 2020 işte fiyatı ve özellikleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.