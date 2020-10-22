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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!

Fenerbahçe, Trabzonspor derbisi hazırlıklarına devam ederken Ferdi Kadıoğlu'ndan gelen haber yönetimi üzdü. Oyuncunun omuz sakatlığı yaşadığı belirtilirken maç kadrosundan çıkarıldığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

22 Ekim 2020 Perşembe 01:54
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku!
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Fenerbahçe Trabzonspor derbisi hazırlıklarına devam ederken Ferdi Kadıoğlun’dan gelen haber ile şok yaşadı. Kulüp sağlık görevlileri tarafından yapılan açıklamaya göre Ferdi Kadıoğlu omuz sakatlığı nedeni ile 10 gün dinlendirilecek ve sahalardan uzak kalacak.


Omuzunda ki sakatlık ciddi olmayan Ferdi Kadıoğlu için tedbir amaçlı olarak 10 gün dinlendirilmesine karar verilirken Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılması sonrasında oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.



Son Güncelleme: 22.10.2020 01:54
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFerdi KadıoğluSakatlık
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