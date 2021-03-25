Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine kim gelecek? FB teknik direktör adayları

Artık Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı kesin olduğuna inanılıyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında ve iki yarı arasında hızlı transferler imzalayarak geniş bir kadro oluşturdular ve ligin final seçimine girdiklerinde lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisindeydiler. Topluluk da oynanan oyunlardan memnun değil. Ali Koç yönetimi, milli molada yolu Bulut'tan ayırmayı planlıyor. Deneyimli öğretmenlerin yerine geçecek 2 aday var. Erol Bulut dönemi bitmek üzere. Beşiktaş maçındaki beraberlik ve maçın son bölümü dışında yönetim görünümündeki etkisiz futbol Bulut'un itibarını tamamen sona erdirdi ve arayışlar başladı.

Bulut'un ne zaman kovulacağı hala belirsiz. Sezon devam ederken antrenör değiştirmenin zorluğu nedeniyle Fenerbahçe, 46 yaşındaki antrenörü sezon sonuna kadar tutabilir. Aynı zamanda aranılan hoca bulunursa, ekibi tanıma adına şimdiden görece getirilebilir.

Sımeone onu önerdi

Fenerbahçe için birçok isim önerilmiş olsa da en ciddisi Marcelo Gallardo. Arjantin'in TNT spor kanalında yayınlanan bir programda, sarı ve lacivertliler Galado'ya teknisyenler için kabul edilebilir bir teklif sunduğu açıklandı. TNT Spor Kanalı'na bağlı Arjantinli gazeteci Martin Castilla da Fenerbahçe'ye Gallardo'nun sağlayacağını belirtti. Sarı ve mavilerle ilgili son açıklama Arjantin'den geldi. Arjantinli gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe'nin River Plate antrenörü Marcelo Gallardo'nun takımın başına geçmesini istediğini iddia etti.

Castilla, TNT spor kanalında yayınlanan futbol programında şunları söyledi: "Fenerbahçe birkaç gün içinde Gallardo ile görüşecek ve teklif verecek. Gallardo teklifi kabul ederse 2014 yılından itibaren River Platte’ten ayrılarak, Türk futboluna geçebilir. Fenerbahçe'nin teklifi mali açıdan tatmin edici görünüyor. İki taraf birkaç gün içinde buluşacak. Gallardo, Fenerbahçe'nin teklifini kabul edebilir. "

Öte yandan spor direktörü Emre Belözoğlu, eski Atletico Madrid hocası Simeone'den bir fikir aldı ve Arjantinli teknik direktör "Galardo iyi bir seçim olacak" dedi. Ancak Joachim Lu'nun (Joachi mLöw) iddiaları hala çok heyecan verici. Haberlere göre, Başkan Ali Koç'un Alman teknik direktörle dolaylı teması vardı ve Löw, F. Garden'a (G. Garden) ikinci katılımına karşı olumlu bir tavır sergiledi. Birçok dev kulüp, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Alman milli takımından ayrılacak olan 61 yaşındaki hoca oldukça tanılıyor.

Sarı-Lacivertli takımın eski yıldızı Serhat Akın, Sabah.com.tr'ye Fenerbahçe'nin özel gündeminde hitap ederek Löw'e çarpıcı bir açıklama yaptı. Akın'ın açıklaması şöyle: "Kısa süre sonra Joachi mLöw'ün Almanya'yı terk edeceğini biliyordum. Ben çalışan biri değilim, bu işten herhangi bir çıkarım yok. Şu an futbolcu olsam ve kenarda Erol Bulut ve Mehmet Yozgat’lıyı görsem bu beni motive etmez. Fenerbahçe isterse Beşiktaş yenebiliyor. Beş dakika içinde onları nakavt edecek bir takımı var ama Erol Bulut bu takımı çalıştıramaz.