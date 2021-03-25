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Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi! Yola Emre Belözoğlu ile devam edilecek..

Fenerbahçe Spor Kulübü, aldığı bir kararda teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada sezon devamında takımın başında Emre Belözoğlu'nun yer alacağı bildirildi.

25 Mart 2021 Perşembe 19:57
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi! Yola Emre Belözoğlu ile devam edilecek..
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Fenerbahçe Spor Kulübü, takımın başından teknik direktör olarak görev yapan Erol Bulut ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp tarafında yapılan resmi açıklamada Süper Lig sezonunda takımı Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı belirtildi.

Bir süredir Fenerbahçe takımında teknik direktör olarak görev yapan Erol Bulut, takım ile yollarını karşılıklı anlaşma ile ayırdı. Söz konusu anlaşma sonrasında Fenerbahçe yönetimi tarafından resmi intenet sitesinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 2020-21 sezonunda takımın başında teknik direktör olarak yer alan Erol Bulut ile birlikte çalışmalarının bugün itibarıyla bittiği ve sezon sonuna kadar da takımın başında Emre Belözoğlu'nun olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe çatısı altında olan ve bu güne kadar verdiği tüm hizmetler için Erol Bulut'a teşekkürlerini ileten Fenerbahçe yönetimi, Bulut'a kariyerinde başarılar dileyerek sezon sonuna kadar haftalarda yönetim kurulu tarafından alınan bir kararla sportif direktör olarak görevli Emre Belözoğlu'nun futbol takımının başına geçerek teknik sorumlu olarak görev alacağı kaydedildi.



Son Güncelleme: 25.03.2021 19:57
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeErol BulutEmre Belözoğlu
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