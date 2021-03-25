Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi! Yola Emre Belözoğlu ile devam edilecek..

Fenerbahçe Spor Kulübü, takımın başından teknik direktör olarak görev yapan Erol Bulut ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp tarafında yapılan resmi açıklamada Süper Lig sezonunda takımı Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı belirtildi.
Fenerbahçe çatısı altında olan ve bu güne kadar verdiği tüm hizmetler için Erol Bulut'a teşekkürlerini ileten Fenerbahçe yönetimi, Bulut'a kariyerinde başarılar dileyerek sezon sonuna kadar haftalarda yönetim kurulu tarafından alınan bir kararla sportif direktör olarak görevli Emre Belözoğlu'nun futbol takımının başına geçerek teknik sorumlu olarak görev alacağı kaydedildi.
Son Güncelleme: 25.03.2021 19:57