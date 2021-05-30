Fenerbahçe’de Enner Valencia takımda kalıyor

Fenerbahçe’de bir yandan yeni sezonun kadrosu kurulmaya çalışılırken diğer yandan da takım içindeki sorunlar çözülmeye çalışılıyor. Sarı lacivertli camia, yeni sezonda arzu edilen şampiyonluğa artık ulaşmak istese de gerek teknik direktör konusundaki belirsizlik, gerekse mevcut oyuncuların formsuzluğu nedeniyle tedirgin. Yönetim, özellikle forvet bölgesi için önemli bir karar aldı. Enner Valencia hariç tüm hücum oyuncuları takımdan gönderilecek.

Emre Belözoğlu’nun verdiği rapora göre Mame Thiam, Mbvana Samatta, Papiss Cisse gibi isimlerle yollar ayrılacak. Diğer bölgelerde ise yönetim kararını henüz açıklamadı.

Takıma takviye edilmek için gündem olan isimler arasında Xherdan Shaqiri, Andreas Conelius, Alexander Sörloth, Boupenza yer alıyor. Takıma bu isimlerden en az ikisinin alınması için tüm şartlar zorlanacak.