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Fenerbahçe'de Enner Valencia Harekatı! Golcü İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Enner Valencia İstanbul'a geliyor. Oyuncu ile her konuda anlaşan Fenerbahçe'nin 26 Ağustos akşamı oyuncuyu İstanbul'a getireceği iddia edildi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:44
Fenerbahçe'de Enner Valencia Harekatı! Golcü İstanbul'a geliyor
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Bir süredir forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de gündeme gelen isimlerden biri olan Enner Valencia’nın sarı lacivertli formayı giymesine çok az kaldı. Oyuncu ile prensipte anlaşan Fenerbahçe, kalan küçük detayları halletmesi halinde oyuncuyu renklerine bağlayacak.


Vedat Muriqi’nin takımdan ayrılması beklenirken, kadrosuna forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe Enner Valencia’yı kadrosuna katmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz sezonu Tigres takımında geçiren golcünün Erol Bulut alınmasını istemişti. Teknik direktör onayını alan Fenerbahçe yetkililerinin oyuncu ile el sıkıştığı iddia edildi.

İstanbul’a geliyor

Dün akşam bir spor programında ortaya atılan iddiaya göre Enner Valencia’nın 26 Ağustos’ta İstanbul’a geleceği öğrenildi. Oyuncunun saat 22:50’de İstanbul’da olacağı yer alan programda, başarılı forvetin sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.



Son Güncelleme: 26.08.2020 20:44
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferEnner Valencia
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