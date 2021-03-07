Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Edin Dzeko ve Michy Batshuayi için harekete geçti

Sezona flaş transferle merhaba diyen Fenerbahçe’de transfer edilen isimlerden Cisse, Samatta ve Thiam istenen performansı bir türlü sergileyemedi. Şampiyonluk yarışında rakiplerinin bir adım gerisinde kalan sarı lacivertlilerde özellikle Samatta’nın performansı büyük tepki çekiyor.
İtalya’da Dzeko ve menajerleriyle görüşecek olan Emre Belözoğlu ardından İngiltere’ye uçacak. Premier Lig’deki ilk hedef ise Crystal Palace forması giyen Michy Batshuayi oldu. Emre Belözoğlu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı golcüyü yakından izleyecek.
Son Güncelleme: 07.03.2021 15:10