Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Edin Dzeko ve Michy Batshuayi için harekete geçti

Sezona flaş transferle merhaba diyen Fenerbahçe’de transfer edilen isimlerden Cisse, Samatta ve Thiam istenen performansı bir türlü sergileyemedi. Şampiyonluk yarışında rakiplerinin bir adım gerisinde kalan sarı lacivertlilerde özellikle Samatta’nın performansı büyük tepki çekiyor.

Sportif Direktöru, yeni sezon kadro planlaması kapsamında ilk hedefi forvet transferi olarak belirledi ve çalışmalara şimdiden başladı. Belözoğlu, 2 yıldız ismi takibe alırken, bu isimlerden birinin İtalya’nın Roma kulübünden forma giyenolduğu öğrenildi.

İtalya’da Dzeko ve menajerleriyle görüşecek olan Emre Belözoğlu ardından İngiltere’ye uçacak. Premier Lig’deki ilk hedef ise Crystal Palace forması giyen Michy Batshuayi oldu. Emre Belözoğlu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı golcüyü yakından izleyecek.