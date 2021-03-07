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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Edin Dzeko ve Michy Batshuayi için harekete geçti

Yaptığı transferle lige iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe’de forvet oyuncuları hayal kırıklığı yarattı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu yeni sezon kadro planlaması kapsamında forvet arayışlarına şimdiden başladı.

07 Mart 2021 Pazar 15:10
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Edin Dzeko ve Michy Batshuayi için harekete geçti
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Sezona flaş transferle merhaba diyen Fenerbahçe’de transfer edilen isimlerden Cisse, Samatta ve Thiam istenen performansı bir türlü sergileyemedi. Şampiyonluk yarışında rakiplerinin bir adım gerisinde kalan sarı lacivertlilerde özellikle Samatta’nın performansı büyük tepki çekiyor.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu, yeni sezon kadro planlaması kapsamında ilk hedefi forvet transferi olarak belirledi ve çalışmalara şimdiden başladı. Belözoğlu, 2 yıldız ismi takibe alırken, bu isimlerden birinin İtalya’nın Roma kulübünden forma giyen Dzeko olduğu öğrenildi.

İtalya’da Dzeko ve menajerleriyle görüşecek olan Emre Belözoğlu ardından İngiltere’ye uçacak. Premier Lig’deki ilk hedef ise Crystal Palace forması giyen Michy Batshuayi oldu. Emre Belözoğlu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı golcüyü yakından izleyecek.



Son Güncelleme: 07.03.2021 15:10
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Anahtar Kelimeler:
Emre BelözoğlBatshuayiDzeko
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