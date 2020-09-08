Fenerbahçe'de Edinson Cavani harekatı!

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe yılın transferini yapmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz haftalarda adı Galatasaray ile de anılan ancak daha sonrasında Benfica ile görüşmeye başlayan PSG’nin Uruguaylı yıldız forveti Edinson Cavani için Fenerbahçe’nin görüşme sağladığı belirtildi.

Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Vedat Muriqi’nin Lazio ile 20 milyon Euro karşılığında 5 yıllı sözleşme imzalaması sonrasında Vedat’ın yerine santrafor arayışına başlayan Fenerbahçe hücum hattına dünyaca ünlü yıldızı getirmek istiyor.

Fenerbahçe’nin forvet hattı için adayları Kalinic, Manzukic ve Cavani olurken yıldız forvetlerden hangisinin takıma katılacağı merak ediliyor.

PSG ile sözleşmesi biten ve yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Edinson Cavani için harekete geçen Fenerbahçe oyuncuya büyük ilgi duyuyor. Cavani için kolları sıvayan Fenerbahçe oyuncuya ilk etapta 5 Milyon Euroluk teklifte bulundu.

Cavani’nin menajeri ise yapılan teklifte orta yolu bulmak için çalışmalarına başlayarak teklifi Cavani’ye iletti. 6 yıl boyunca PSG forması giyen dünyaca ünlü yıldız toplamda301 maça çıkarak 200 gol ve 43 asistlik katkıda bulundu.