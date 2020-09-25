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Fenerbahçe'de çifte ayrılık!

Transfer döneminde en fazla oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe aynı zamanda en fazla oyuncu gönderen takımda oldu. Son olarak yapılan açıklamalar ile Nabir Dirar ve Garry Rodriguez'i gönderecek olan Fenerbahçe oyuncular için Yunanistan ve Fransa'dan teklif aldığını açıkladı.

25 Eylül 2020 Cuma 22:59
Fenerbahçe'de çifte ayrılık!
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Yaz transfer sezonunun en fazla transfer yaparak adından söz ettiren takımı Fenerbahçe en fazla oyuncu gönderen takım olarak da dikkatleri üzerine toplamış durumda. Son olarak yapılan açıklamalar ile birlikte Garry Rodriguez ve Nabil Dirar ile yolların ayrılması kesinleşti.


Fenerbahçe’de 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan ancak oynadığı futbol ile süreli eleştirilen Garry Rodriguez’in takımdan gönderilmesi için takımlara önerilen Rodriguez için Yunan takımlarından Olympiakos’un ısrarcı olduğu gündeme geldi.

Olympiakos yöneticilerinin ısrarla istediği Rodriguez’in takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılırken bir açıklama da Nabil Dirar için geldi.

Fransa’da bazı takımların Dirar ile ilgilendiği ve tekliflerin en kısa sürede geleceği belirtilirken gelecek teklifler istenilen düzeyde olduğu anda Dirar’ın satışına yeşil ışık yakılacağı da aktarıldı.



Son Güncelleme: 25.09.2020 22:59
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Anahtar Kelimeler:
Garry RodriguezNabil DirarAyrılıkOlympiakos
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