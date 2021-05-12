Fenerbahçe'de Cedric Bakambu iddiaları güçleniyor!

Süper Lig’in bitmesine 2 hafta kala takımlar gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili ortaya atılan iddialar araştırılıyor. 2014 – 2015 sezonunda Bursaspor forması giyen ve daha sonrasında İspanya La Liga ekiplerinden Villareal’e transfer olan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Cedric Bakambu’nun Fenerbahçe’ye geleceği iddia edildi.

Bakambu sürprizi

Villareal’de gösterdiği performans sonrasında 40 milyon Euro karşılığında Çin’e transfer olan Bakambu’nun gelecek sezonda Fenerbahçe forması giyeceği iddia edilirken sözleşmesi sonra eren 30 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’ye sıcak baktığı açıklandı.

Çin ekibi Beijing Guoan’da 4 sezondur forma giyen Cedric Bakambu sezon sonu sona eren sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

2 gollük katkı

Demokratik Kongolu golcü bu sezon Çin Liginde çıktığı 4 maçta 2 gol atarak takımına katkı sağladı.