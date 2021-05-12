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Fenerbahçe'de Cedric Bakambu iddiaları güçleniyor!

Bursaspor'dan Villareal'e transfer olan ve gösterdiği performans ile 40 milyon Euro bonservisle Çin'e giden Cedric Bakambu'nun Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi. İddialar oyuncunun yeni sözleşmeyi kabul etmemesi ile güçlenirken transfer iddialarının gerçekliği ilerleyen günlerde belli olcak.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:11
Fenerbahçe'de Cedric Bakambu iddiaları güçleniyor!
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Süper Lig’in bitmesine 2 hafta kala takımlar gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili ortaya atılan iddialar araştırılıyor. 2014 – 2015 sezonunda Bursaspor forması giyen ve daha sonrasında İspanya La Liga ekiplerinden Villareal’e transfer olan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Cedric Bakambu’nun Fenerbahçe’ye geleceği iddia edildi.

Villareal’de gösterdiği performans sonrasında 40 milyon Euro karşılığında Çin’e transfer olan Bakambu’nun gelecek sezonda Fenerbahçe forması giyeceği iddia edilirken sözleşmesi sonra eren 30 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’ye sıcak baktığı açıklandı.

Bakambu sürprizi

Çin ekibi Beijing Guoan’da 4 sezondur forma giyen Cedric Bakambu sezon sonu sona eren sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

2 gollük katkı

Demokratik Kongolu golcü bu sezon Çin Liginde çıktığı 4 maçta 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:11
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Anahtar Kelimeler:
BursasprVillarealFenerbahçeForvetCedrik BakambuIddiaTransfer
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