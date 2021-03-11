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Fenerbahçe’de Caner Erkin takıma geri döndü!

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de Caner Erkin takıma geri döndü. Trabzonspor maçından önce kadro dışı bırakılan başarılı futbolcu, alınan yeni kararla birlikte takıma geri döndü.

11 Mart 2021 Perşembe 18:32
Fenerbahçe’de Caner Erkin takıma geri döndü!
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Spor Toto Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı. 2 hafta önce Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe, bu mücadeleden önce başarılı futbolcusu Caner Erkin’i kadro dışı bırakmıştı. 2 haftadır takımdan ayrı çalışan ve Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında forma giyemeyen Caner Erkin, alınan yeni kararla takıma geri döndü.

Erol Bulut’a karşı tavırları sebebiyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde Erol Bulut’tan özür dilemişti. Bu özürün ardından tekrar Caner Erkin meselesini görüşen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun affedilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte Caner Erkin tekrar takıma dönmüş oldu ve hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde görev verilmesi halinde takımdaki yerini alabilecek.



Son Güncelleme: 11.03.2021 18:32
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeCaner Erkin
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