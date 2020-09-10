Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Miha Zajc Genoa'ya kiralandı

Fenerbahçe’nin büyük bir heyecanla kadrosuna katıp beklediği verimi alamadığı Miha Zajc’ı Genoa’ya kiraladı. Sloven futbolcu İtalyan kulübünde bu sezon 30 müsabakada forma giyerse 3.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu söz konusu olacak.
30 maçta oynarsa satın alma opsiyonu olacak
10 numara giyen Sloven yıldız İtalyan ekibinde 30 müsabakada forma giyerse 3.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu söz konusu olacak.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 17 müsabakaya çıkan Zajc takımına; 2 gol ve 1 asistle katkıda bulundu.
Son Güncelleme: 10.09.2020 20:01