Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Miha Zajc Genoa'ya kiralandı

Fenerbahçe’nin büyük bir heyecanla kadrosuna katıp beklediği verimi alamadığı Miha Zajc’ı Genoa’ya kiraladı. Sloven futbolcu İtalyan kulübünde bu sezon 30 müsabakada forma giyerse 3.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu söz konusu olacak.

30 maçta oynarsa satın alma opsiyonu olacak

Hasan Ali Kaldırım, Isla, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Tolgay Arslan ile yollarını ayıran Fenerbahçe yeni bir isimle daha yollarını ayıracak. Sarı lacivertli kulüp geçtiğimiz sezon devre arasında Empoli’den 3.5 milyon bedelle Miha Zajc’ı Genoa’ya kiraladı.

10 numara giyen Sloven yıldız İtalyan ekibinde 30 müsabakada forma giyerse 3.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu söz konusu olacak.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 17 müsabakaya çıkan Zajc takımına; 2 gol ve 1 asistle katkıda bulundu.