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Fenerbahçe’de Berke gelecek, Harun gidecek

Spor Toto Süper Lig’de sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Fenerbahçe’de kaleci kadrosuna Berke gelecek, Harun ile ise yollar ayrılacak. İşte detaylar…

18 Mayıs 2021 Salı 19:35
Fenerbahçe’de Berke gelecek, Harun gidecek
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Süper Lig’de genç Altay Bayındır’ın sakatlanması üzerine son haftalarda kaleye geçen Harun Tekin gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaratmış ve sarı lacivertli camiadan bazı kesimlerin tepkisini çekti.  Öte yandan Belçika Pro Ligi ekibi Westerlo’da forma giyen ve çok başarılı bir sezon geçiren genç kaleci Berke Özer, Fenerbahçe’ye sezon sonunda geri dönecek. Fenerbahçe, kontratı sezon sonunda sona erecek 31 yaşındaki Harun Tekin’e yeni kontrat önermeyecek. Onun yerine Berke’nin takımda tutmayı planlıyor.

Berke’li Westerlo Ligin En Az Gol Yiyen Takımlarından

Genç kaleci Berke, Belçika takımı ile ligde 8 maçta kalesinde gol görmedi. Toplamda 23 maçta forma giydi. Westerlo, 20 yaşındaki başarılı kalecisinin performasıyla ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak dikkat çekti.

Berke Özer, Ümit Milli Takım’ın aday kadrosuna davet edilmişti.


Son Güncelleme: 18.05.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBerke ÖzerHarun TekinWesterlo
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