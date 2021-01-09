Fenerbahçe'de B planı Otamendi!

Fenerbahçe’de Marius Lemos’un performansından memnun olmayan Erol Bulut yönetimden tecrübeli bir stoper isterken Sokratis transferine yoğunlaşıldı. Her ihtimale karşı altenatif oyuncu belirleyen Fenerbahçe’de Sokratis transferi gerçekleşmezse B planı olarak Otamendi’ye teklif götürüleceği açıklandı.

Nicolas Otamendi kimdir?

Defans hattını daha fazla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe sezon başında yaptığı transfer ile adından söz ettirse de beklenilen performansı alamadığı oyuncuları bırakma kararı aldı. Arsenal ile yapılan görüşmeler sonucunda Sokratis’i alamama durumunda B planı belirleyen Fenerbahçe transfer gerçekleşmezse yönünü Otamendi’ye çevirecek.

1988 Arjantin doğumlu olan Otamendi, kariyerine Arjantin’de başlamıştır. İlk defa Velez Sarsfield altyapısında futbol oynamaya başlayan Otamendi 2099 yılında Velez’de A takıma yükselmiştir. 2010 yılında 5 milyon Euro karşılığında Porto’ya transfer olan Otamendi 4 yıl Porto forması giymiş ve büyük başarılara imza atmıştır. 4 yılın sonunda Atletic Mineiro’ya yarım sezonluğuna kiralanan Otamendi sezon sonunda 12 milyon Euro karşılığında İspanyol devi Valencia’ya transfer oldu. Valencia’da ortaya koyduğu futbol ile 1 yıl sonrasında 44,5 milyon Euro bonservis ile dünyanın en büyük kulüplerinden Manchester City’e transfer olan Otamendi 5 yıl boyunca City forması giydikten sonra 15 milyon Euro karşılığında Benfica’ya transfer oldu.

Benfica’da 14 maça çıkan Otamendi 1.189 dakika forma şansı buldu. Kariyerinde İngiltere Premier Lig şampiyonluğu ve UEFA ­Avrupa Ligi şampiyonluğu olmak üzere 16 kupa kaldırdı.