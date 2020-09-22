İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Fenerbahçe'de ayrılık! Nabil Dirar'ın yeni takımı belli oldu!

Sağ beke Nazım Sangare transferinin gerçekleşmesi ile birlikte takımda en merak edilen oyuncu Nabil Dirar oldu. Takımdan gönderilmesine kesin gözü ile bakılan Dirar'a yapılan teklifler ise takımları belli etti.

22 Eylül 2020 Salı 15:39
Fenerbahçe'de ayrılık! Nabil Dirar'ın yeni takımı belli oldu!
Takip Et:

Yaz transfer döneminde yaptığı transferler ile adından sürekli söz ettiren Fenerbahçe’de geçen sezon takımda olan oyuncularla yollar ayrılmaya devam ediyor. Son olarak beklere yapılan Gökhan, Caner ve Novak transferleri sonrasında Dirar merak edilmeye başlanmıştı.


Son olarak Nazım Sangare transferinin gerçekleşmesi ile birlikte Nabil Dirar’ın takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor. Adı son günlerde Antwerp ve Anderlecht ile anılan Dirar’ın hangi takıma gideceği ise halen belli değil.

Geçtiğimiz haftalarda Club Brugge ile görüşme halinde olan Fenerbahçe Belçika takımının Dirar’dan vazgeçmesi açıklamaları üzerine Anderlecht ve Antwerp ile görüşmelere başladığı belirtti.



Son Güncelleme: 22.09.2020 15:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nabil DirarFenerbahçeAnderlechtAntwerp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesut Özil Metehan'ın sesi oldu! Yıldız oyuncu SMA hastası için yardım istedi!
Mesut Özil Metehan'ın sesi oldu! Yıldız oyuncu SMA hastası için yardım istedi!
Taylan Antalyalı milli takıma göz kırptı!
Taylan Antalyalı milli takıma göz kırptı!
Sivas'ta otomobil yan yattı: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ta otomobil yan yattı: 1 ölü, 2 yaralı
Galatasaray'da orta sahanın yeni adayı Joao Mario!
Galatasaray'da orta sahanın yeni adayı Joao Mario!
Fenerbahçe Samatta transferini bitiriyor!
Fenerbahçe Samatta transferini bitiriyor!
Erol Bulut'tan transfer ile ilgili çarpıcı açıklama!
Erol Bulut'tan transfer ile ilgili çarpıcı açıklama!

Popüler Haberler

Asgari ücrete artış müjdesi? Asgari ücret ne kadar olacak?
Diyabet hastaları malulen emeklilik hakkında yararlanabilir mi? Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları
Kapıcı maaşları kaç para oldu? 2020 Kapıcı maaşları ne kadar oldu?
Bedelli askerlik kredisini kimler alabilir? Bedelli askerlik kredisi şartları
Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2020
Ptt emekli kredi şartları nelerdir? Hangi şartlarda kredi sağlıyor?
Stajyer maaşları ne zaman yatar? Stajyer maaşları ne zamana kadar yatar?
Kredi çeken vatandaşlara müjde! Yapılan kesintilere 1.441 TL iade!
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı, tabiri nedir?
Kanser hastaları malulen emekli olabilir mi?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Naciye Ve Kaynanası Hanım kimdir?
Mimarlık ofisi nasıl açılır? İç mimarlar ne iş yapar?
PUBG Mobile Lite yeni güncellemesi ne zaman yapılacak? 0.17.0 güncellemesi ile gelecek özellikler neler?
Korona virüs koruyucu maske hangisi? Hangi tür maskeler virüsten korur? Corona için hangi maskeyi almak gerekiyor?
Seyahat İzin Belgesi e-devlet başvurusu nasul yapılır, belge nasıl alınır?
Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2020
Annelere devletten destek! 9000 TL'ye kadar yardım parası nasıl alınır?
Eylül ayı LGS örnek sorularının ne zaman yayınlanacağı belli oldu
Bim aktüel indirim kataloğu 22 Eylül 2020 Salı ürünleri
SGK sigorta primleri nedeni ile emekli olamayanlara müjdeli haberi verdi! Toplu ödeme yapılacak!
Rusya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.