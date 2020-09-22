Fenerbahçe'de ayrılık! Nabil Dirar'ın yeni takımı belli oldu!

Yaz transfer döneminde yaptığı transferler ile adından sürekli söz ettiren Fenerbahçe’de geçen sezon takımda olan oyuncularla yollar ayrılmaya devam ediyor. Son olarak beklere yapılan Gökhan, Caner ve Novak transferleri sonrasında Dirar merak edilmeye başlanmıştı.

Son olarak Nazım Sangare transferinin gerçekleşmesi ile birlikte Nabil Dirar’ın takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor. Adı son günlerde Antwerp ve Anderlecht ile anılan Dirar’ın hangi takıma gideceği ise halen belli değil.

Geçtiğimiz haftalarda Club Brugge ile görüşme halinde olan Fenerbahçe Belçika takımının Dirar’dan vazgeçmesi açıklamaları üzerine Anderlecht ve Antwerp ile görüşmelere başladığı belirtti.