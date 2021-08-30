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Fenerbahçe’de Attila Szalai için teklif yağıyor! Bonservisi belirlendi

Süper Lig’e 3’te 3 ile başlayan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı lacivertlilerin en dikkat çeken ismi Attila Szalai performansıyla Avrupa devlerini peşine taktı. Fenerbahçe yönetimi genç stoper için istediği bonservisi belirledi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:12
Fenerbahçe’de Attila Szalai için teklif yağıyor! Bonservisi belirlendi
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Sezona 3’te 3 ile başlayan Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başaran Fenerbahçe’de yüzler gülüyor. Takımın başarısı öne çıkarken Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarına devam ediyor. Taraftar transfer beklerken, Fenerbahçe’nin başarılı stoperi Attila Szalai Avrupa’nın devlerini peşine taktı.

Genç stoper geçen sezonun ardından yeni sezona da iyi bir giriş yaptı. 23 yaşındaki stoper için Fenerbahçe yönetimi 20 milyon Euro bonservis istiyor. Başkan Ali Koç 20 milyonun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeyeceklerini daha önce de söylemişti.


Son Güncelleme: 30.08.2021 13:12
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Anahtar Kelimeler:
Attila SzalaiFenerbahçe
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