Fenerbahçe’de Attila Szalai için teklif yağıyor! Bonservisi belirlendi

Sezona 3’te 3 ile başlayan Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başaran’de yüzler gülüyor. Takımın başarısı öne çıkarken Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarına devam ediyor. Taraftar transfer beklerken, Fenerbahçe’nin başarılı stoperiAvrupa’nın devlerini peşine taktı.

Genç stoper geçen sezonun ardından yeni sezona da iyi bir giriş yaptı. 23 yaşındaki stoper için Fenerbahçe yönetimi 20 milyon Euro bonservis istiyor. Başkan Ali Koç 20 milyonun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeyeceklerini daha önce de söylemişti.