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Fenerbahçe’de Alexandre Lacazette ve Alexis Sanchez sesleri

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği devam ediyor. Forvet hattına transfer yapmak isteyen sarı kanarya Arsenal’in yıldızı Alexandre Lacazette ve Alexis Sanchez için nabız yokluyor. Fenerbahçe yönetimi Arsenal yönetimiyle temasa geçti.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:42
Fenerbahçe’de Alexandre Lacazette ve Alexis Sanchez sesleri
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Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de yıldız bir isim için çalışmalar devam ediyor. Başkan Ali Koç’un yıldız bir golcü transfer edeceklerini ifade etmesinin ardından gözler bu isimlerin kim olduğunu çevrildi.

Son olarak Fenerbahçe’nin Alexandre Lacazette ve Alexis Sanchez ile ilgilendiği söylendi. Bu transferlerde Arsenal’den transfer edilen Mesut Özil’in de eski takım arkadaşlarıyla iletişime geçmesi bekleniyor.

Alexis Sanchez, geçen sezon bedelsiz olarak Inter’e transfer olmuş ve İtalya Ligi’nde şampiyon olmuştu. Şilili kanat oyuncusu geçen sezon 30 maçta 7 gol 7 asist yapma başarısı gösterdi. Yıllık 7 milyon Euro maaşı olan 32 yaşındaki Alexis’in sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Arsenal forması giyen Alexandre Lacazette ise 2017 yılında 53 milyon Euro bonservisle Lyon’dan transfer edilmişti. 30 yaşındaki Fransız golcü geçen sezon Arsenal formasıyla 31 maça çıkarken 13 gol 2 asist yapma başarısı gösterdi. Arsenal’de yıllık 12 milyon Euro kazanan Lacazette’nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.


Son Güncelleme: 25.08.2021 13:42
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeArsenalAlexis Sanchez
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