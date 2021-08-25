Fenerbahçe’de Alexandre Lacazette ve Alexis Sanchez sesleri

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de yıldız bir isim için çalışmalar devam ediyor. Başkan Ali Koç’un yıldız bir golcü transfer edeceklerini ifade etmesinin ardından gözler bu isimlerin kim olduğunu çevrildi.

Son olarak Fenerbahçe’nin Alexandre Lacazette veile ilgilendiği söylendi. Bu transferlerde’den transfer edilen Mesut Özil’in de eski takım arkadaşlarıyla iletişime geçmesi bekleniyor.

Alexis Sanchez, geçen sezon bedelsiz olarak Inter’e transfer olmuş ve İtalya Ligi’nde şampiyon olmuştu. Şilili kanat oyuncusu geçen sezon 30 maçta 7 gol 7 asist yapma başarısı gösterdi. Yıllık 7 milyon Euro maaşı olan 32 yaşındaki Alexis’in sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Arsenal forması giyen Alexandre Lacazette ise 2017 yılında 53 milyon Euro bonservisle Lyon’dan transfer edilmişti. 30 yaşındaki Fransız golcü geçen sezon Arsenal formasıyla 31 maça çıkarken 13 gol 2 asist yapma başarısı gösterdi. Arsenal’de yıllık 12 milyon Euro kazanan Lacazette’nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.