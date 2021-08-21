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Fenerbahçe’de Alexander Sörloth müjdesi

Golcü transferine ağırlık veren Fenerbahçe’de çalışmalar devam ediyor. Norveçli golcü Alexander Sörloth için Leipzig ile büyük mesafe kat eden sarı lacivertli yönetim Alman ekibinin inadını kırdı. Başkan Ali Koç bu transfer için bizzat görüşmeleri sürdürüyor.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:48
Fenerbahçe’de Alexander Sörloth müjdesi
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Fenerbahçe’nin transfer gündeminde Alexander Sörloth yer alıyor. Bonservisi Alman ekibi Leipzig’de bulunan Sörloth için kiralık teklifi yapan Fenerbahçe olumsuz yanıt almıştı.

Oyuncuyu bonservisiyle satmak isteyen Alman ekibi istediği teklifleri alamadı. Fenerbahçe yönetimi kiralama ile zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yaptı. Alman ekibinin inadı bu teklifle kırıldı.

Teknik direktör Vitor Pereira’nın çok istediği Sörloth için tüm şartlar zorlanıyor. Sarı lacivertli yönetim Sörloth transferinde olumsuz bir durum olmasına karşın Cedric Bakambu ile de temaslarını sürdürüyor. Çin ekibi Beijing Guoan’da forma giyen Bakambu, bonservisini eline alması halinde Fenerbahçe’ye imza atacak.


Son Güncelleme: 21.08.2021 14:48
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Anahtar Kelimeler:
SörlothLeipzigFenerbahçe
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