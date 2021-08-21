Fenerbahçe’de Alexander Sörloth müjdesi

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde Alexander Sörloth yer alıyor. Bonservisi Alman ekibi Leipzig’de bulunan Sörloth için kiralık teklifi yapan Fenerbahçe olumsuz yanıt almıştı.

Oyuncuyu bonservisiyle satmak isteyen Alman ekibi istediği teklifleri alamadı. Fenerbahçe yönetimi kiralama ile zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yaptı. Alman ekibinin inadı bu teklifle kırıldı.

Teknik direktör Vitor Pereira’nın çok istediği Sörloth için tüm şartlar zorlanıyor. Sarı lacivertli yönetim Sörloth transferinde olumsuz bir durum olmasına karşın Cedric Bakambu ile de temaslarını sürdürüyor. Çin ekibi Beijing Guoan’da forma giyen Bakambu, bonservisini eline alması halinde Fenerbahçe’ye imza atacak.