Fenerbahçe’de Alexander Sörloth müjdesi

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde Alexander Sörloth yer alıyor. Bonservisi Alman ekibi Leipzig’de bulunan Sörloth için kiralık teklifi yapan Fenerbahçe olumsuz yanıt almıştı.
Teknik direktör Vitor Pereira’nın çok istediği Sörloth için tüm şartlar zorlanıyor. Sarı lacivertli yönetim Sörloth transferinde olumsuz bir durum olmasına karşın Cedric Bakambu ile de temaslarını sürdürüyor. Çin ekibi Beijing Guoan’da forma giyen Bakambu, bonservisini eline alması halinde Fenerbahçe’ye imza atacak.
Son Güncelleme: 21.08.2021 14:48