Fenerbahçe’de 16’lık yıldız Arda Güler A takıma alındı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe’de sezon başı kampı tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekibin kamp kadrosunda 39 futbolcu yer alırken bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe kulübünden yapılan resmi açıklamada Sadık Çiftpınar, Mame Thiam, Kemal Ademi ve Oğuz Kaan ile yolların ayrılacağı bildirilmişti. Bu isimlerin yanı sıra Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Murat Sağlan, Ademi gibi kadroda düşünülmeyen oyuncularda kamp kadrosuna alınmayacak.

Ayrılan isimlerin yanı sıra Fenerbahçe’nin Slovenya kampı kadrosunda U19 Elit Gelişim Ligi’nde gösterdiği performansa dikkat çeken 16 yaşındaki Arda Güler dahil edildi. Geleceğin yıldızı olarak görülen Arda Güler Vitor Pereira’nın da takdirini kazandı. Genç oyuncu yeni sezonda da A Takım kadrosunda yer alabilir.