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Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor deplasmanında 3 puan arıyor

Spor Toto Süper Lig’in 38. Haftasında liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe, Aytemiz Alanspor’a konuk oluyor. Mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe’nin penaltısı verilmedi, Gökhan Gönül’e kırmızı kart çıktı. Mesut Özil ilk 11’de yer aldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 21:42
Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor deplasmanında 3 puan arıyor
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Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi kıyasıya bir rekabet halinde devam ederken, alt sıralardaki takımların ligde kalma mücadelesi de nefesleri kesmeye devam ediyor. Spor Toto Süper Lig’in 38. Haftasında liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe, Aytemiz Alanspor’a konuk oluyor. Mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe’nin penaltısı verilmedi, Gökhan Gönül’e kırmızı kart çıktı. Mesut Özil ilk 11’de yer aldı.

Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor deplasmanında 3 puan arıyor ancak işi çok zorlaştı. Gökhan Gönül, mücadelenin 38. Dakikasında takımını 10 kişi bıraktı. Davidson gole giderken arkadan müdahalede bulunan Gönül, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Mücadelenin ikinci yarısında heyecan dolu ikinci yarı başlıyor. Fenerbahçe zorlu Alanyaspor karşısında 3 puan alabilecek mi? İkinci yarı başladı.




Son Güncelleme: 29.04.2021 21:42
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Anahtar Kelimeler:
AlanyasporFenerbahçe
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