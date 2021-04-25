Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Haftanın son maçında karşılaşan iki ekibin mücadelesinde, kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Valencia (2) ve Szalai kaydetti. Bu sonuçla puanını 72 yapan Fenerbahçe, lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe’de sarı kart gören İrfan Can önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düştü.

Maçtan puansız ayrılan Kasımpaşa’da ise golleri; Hajradinovic ve Hadergjonaj kaydetti. Bu sonuçla 37 puanda kalan Kasımpaşa alt sıralardan kurtulamadı ve 16. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe sıradaki maçını 29 Nisan Perşembe günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacak. Kasımpaşa ise önümüzdeki haftayı maç oynamadan (bay) geçecek.