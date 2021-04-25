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Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü

Süper Lig’in 37. haftasında evinde Kasımpaşa’yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup etti. Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı lacivertliler, rakibini 3 golle geçerek zirve takibini sürdürdü. İşte maç ile ilgili detaylar...

25 Nisan 2021 Pazar 23:47
Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü
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Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Haftanın son maçında karşılaşan iki ekibin mücadelesinde, kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Valencia (2) ve Szalai kaydetti. Bu sonuçla puanını 72 yapan Fenerbahçe, lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe’de sarı kart gören İrfan Can önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düştü.

Maçtan puansız ayrılan Kasımpaşa’da ise golleri; Hajradinovic ve Hadergjonaj kaydetti. Bu sonuçla 37 puanda kalan Kasımpaşa alt sıralardan kurtulamadı ve 16. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe sıradaki maçını 29 Nisan Perşembe günü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacak. Kasımpaşa ise önümüzdeki haftayı maç oynamadan (bay) geçecek.




Son Güncelleme: 25.04.2021 23:47
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSüper LigKasımpaşa
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