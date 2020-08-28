Fenerbahçe Youtube Katıl nedir, nasıl yapılır? FB Youtube katıl ücretleri ve başvuru adresi

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Fenerbahçe, Youtube kanalına katıl seçeneği getirdi. Taraftarları için birbirinden özel içerikler üreten Fenerbahçe, Youtube kanalının katıl bölümünden bu özel içerikleri taraftarları ile paylaşacak. Bu içeriklere ulaşmak isteyen taraftarların ise Fenerbahçe O-Youtube kanalına katılması gerekecek.

Fenerbahçe Youtube katıl nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?

Fenerbahçe, Youtube Katıl uygulamasına başladı. Üç farklı üyelik seçeneğini taraftarına sunan Fenerbahçe, bu üyelikleri edinen taraftarlarına birbirinden özel içerikler sunacak. Beyaz, sarı ve lacivert üyelik seçenekleri sunan Fenerbahçe, bu üyelikler için ise ayrı ücret belirledi. Beyaz pakete 5 TL’ye ulaşan taraftarlar, sarı pakete 15 TL’ye, lacivert pakete ise 25 TL’ye ulaşabilecekler.

Fenerbahçe Youtube katıl uygulaması ile birlikte üyelik alan taraftarlarına birçok özel emoji ve rozet sunacak.

Fenerbahçe Youtube Katıl’da neler var?

Bağlılık rozetleri

Özel emojiler

Günlük antrenmanlar

Maç günü yayınları

Eğlenceli içerikler

Altyapı maçları

Maç özetleri

Vlog çekimleri

Kamera arkaları

Youtube abonelik linki