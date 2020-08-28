Fenerbahçe Youtube Katıl nedir, nasıl yapılır? FB Youtube katıl ücretleri ve başvuru adresi

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Fenerbahçe, Youtube kanalına katıl seçeneği getirdi. Taraftarları için birbirinden özel içerikler üreten Fenerbahçe, Youtube kanalının katıl bölümünden bu özel içerikleri taraftarları ile paylaşacak. Bu içeriklere ulaşmak isteyen taraftarların ise Fenerbahçe O-Youtube kanalına katılması gerekecek.
Fenerbahçe Youtube katıl nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?
Fenerbahçe Youtube katıl uygulaması ile birlikte üyelik alan taraftarlarına birçok özel emoji ve rozet sunacak.
Fenerbahçe Youtube Katıl’da neler var?
- Bağlılık rozetleri
- Özel emojiler
- Günlük antrenmanlar
- Maç günü yayınları
- Eğlenceli içerikler
- Altyapı maçları
- Maç özetleri
- Vlog çekimleri
- Kamera arkaları
Son Güncelleme: 28.08.2020 16:04