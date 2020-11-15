Fenerbahçe Youtube Katıl nedir, fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Youtube Katıl paketler, ayrıcalıklar ve paket fiyatları

Geçtiğimiz sene hayata geçirilen YouTube abonelik sistemi birçok kanal için önem taşımaktadır. Bu ‘Katıl’ özelliğinden yararlanmakta olan kanallar, YouTube kullanıcıları tarafından kullanıldığında belirli bir ücretle abone alıyor. Abone olan bireyler ise kanalın sağlamakta olduğu özel içeriklere erişebiliyor. Bu özellikten yararlanmakta olan ilk futbol kulübü ise Fenerbahçe’ dir.

FENERBAHÇE YOUTUBE ABONELİK ÜCRETLERİ

‘Katıl’ butonundan yararlanmakta olan Fenerbahçe, abonelerine bolca sürpriz ve özel anlar sağlamaktadır. Abonelik çeşitleri ise üçe ayrılmaktadır, bunlar; Beyaz paket(5 Türk Lirası), Sarı Paket(15 Türk Lirası) ve Lacivert Paket(25 Türk Lirası) şeklindedir.

Abone olan taraftarlar için ise paketlere göre bağlılık rozeti, Fenerbahçe tarafından özelleştirilmiş emojiler, oyuncuların günlük antrenmanları, maç günü yayınları, eğlendiren konular, altyapıda yer alan maçlar, kamera arkasında yaşananlar ve geniş maç özetlerine erişim imkanı sağlanacak.

Taraftarlar için sunulan paketlerde bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim imkanı olacak

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FENERBAHÇE ABONELERİNE NELER SAĞLIYOR

1)Bağlılığı Gösteren Rozetler,

2)Taraftarlara özel emojiler,

3)Oyuncuların günlük antrenmanlarıi

4)Maç Günü Özel Yayınlar,

5)Eğlenceli Konular,

6)Altyapıda Oynanan Maçlar,

7)Maçın Geniş Özetleri,

8)Oyuncuların Vlogları,

9)Kamera Arkasında Yaşananlar.

FENERBAHÇE BEYAZ PAKET ABONELİK ÖZELLİKLERİ

( Aylık 5 Türk Lirası)

*Yorumlar ve canlı sohbetlerde kullanıcı adının yanında gözüken bağlılık rozeti,

*Canlı sohbetlerde kullanılabilecek özel emojiler,

*Sadece aboneler için içerikli videolar,

*Günlük olarak yapılan antrenmanlar,

*Abonelere özel sohbet ekranı

*Fotoğraf ile durum güncellemesi,

*Altyapıda oynanan maçlar.

FENERBAHÇE SARI PAKET ABONELİK ÖZELLİKLERİ

(Aylık 15 Türk Lirası)

*Beyaz paket üyelerine sunulan özel erişimler,

*Yayınlanacak olan videolara erkenden erişmek,

*Abonelere özel canlı yayınlar,

*Unutulamayan efsanevi maçları,

*Paylaşımların akışları.

FENERBAHÇE LACİVERT ABONELİK ÖZELLİKLERİ

(Aylık 25 Türk Lirası)

*Beyaz ve Sarı paketlerde sunulmakta olan özel erişimler,

*Her ay yapılan canlı yayınlar,

*Videoların içerisinde abonelerin adını geçirmek ve bahsetmek,

*Kamera arkasında yaşananlar.

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