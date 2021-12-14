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Fenerbahçe yönetimi teknik hoca Vitor Pereira'yı gündemine aldı!

Fenerbahçe'de son zamanlarda alınan kötü yenilgilerin faturası Vitor Pereira'ya kesilirken, şans üzerine şans verilmişti. Gaziantep deplasmanında da mağlubiyet alan Pereira'nın son durumu yönetimin gündemine alındığı öne sürüldü. Portekizli teknik hocanın Beşiktaş derbisinde takımın başında yer alamayacağı konusu konuşulmaya başlandı.

14 Aralık 2021 Salı 21:28
Fenerbahçe yönetimi teknik hoca Vitor Pereira'yı gündemine aldı!
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Portekiz'li teknik direktör Vitor Pereira, son zamanlarda Fenerbahçe'nin aldığı kötü sonuçlar sonrası tüm eleştiri oklarını üzerine çekmeye başlamıştı. Maçların sonunda açıklama yapan Pereira ise her fırsatta 'Lig daha uzun ve oynanacak çok maç var' açıklamasını yapıyordu.

Trabzonspor'un kaybedeceğini ve bu sayede liderliğe yaklaşacaklarını da sürekli söyleyen Pereira'nın dediği oldu ve lider koltuğunda oturan Trabzonspor, Antalya’da ilk yenilgisini aldı. Bu yenilgi sonrası Portekizli teknik hoca, en çok tartışılan 3’lü savunmasını Gaziantep deplasmanına gittiklerinde tekrar ortaya koydu ve fakat Gustavo'nun ve defansın yaptığı hatalar yüzünden sarı-Lacivertli takım oyunu kaybederek sahadan 3-2 mağlup olarak ayrıldı.

Pereira'nın kredisinin tükendiği son maç sonrası gözler Fenerbahçe yönetimine çevrilirken bu sezonun sarı-Lacivert olacağı sözünü veren başkan Ali Koç’un yönetim içindeki Pereira’nın bir an önce kovulması baskısı yüzünden destek olmaktan vazgeçerek geri adım atacağı öne sürüldü. 

Teknik direktör arayışlarının başlayacağı konusu kulislerde konuşulmaya başlanırken 1 Ocak tarihinde Beijing Guoan’dan ayrılması beklenilen Slaven Bilic’in bu durumunu hızlandırmak için de bazı girişimler yapacağı değerlendiriliyor.

Önümüzdeki hafta yapılacak olan Beşiktaş derbisinde ise siyah-beyazlı ekibin hocası da henüz tam belirlenemezken Pereira'nın da Beşiktaş ile oynanacak derbide takımının başında olamayacağı şeklinde bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde, Fenerbahçe'nin dev mücadeleye yeni bir teknik hocayla çıkabileceği öne sürüldü.


Son Güncelleme: 14.12.2021 21:28
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Anahtar Kelimeler:
Vitor PereiraFenerbahçe
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