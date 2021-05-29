Fenerbahçe yıldız isimi takıma katma çalışmalarına başladı!

Forvet pozisyonu önceliği olan Fenerbahçe Çin’in Shanghai Port kulübünde oynayan Marko Anautovic’i yakın takibe başladı. Avusturyalı golcü oyuncunun menajer abisinin Sarı Lacivertlilerle iletişim halinde olduğu öğrenildi.

Sözleşme fesihi devreye girebilir

Anautovic’le görüşmeyi kısa süre önce Emre Belözoğlu’nun gerçekleştirdiği ve oyuncu tarafının Çin kulübüyle sözleşme fesihini düşündüğünü ilettiği gelen bilgiler arasında

Belözoğlu devrede

Konuyu yakından takip eden Başkan, Emre Belözoğlu’naiçin rapor göndermesini istediği duyuldu. Genç hocanın raporu yönetime sunması an meselesi.

Büyük bedelle gitmişti

32 yaşında olan oyuncu boşa çıkması halinde yönetimin devreye girip transferi bitirmek için kolları sıvayacağı belirtildi. Oyuncu 2019 senesinde West Ham takımından Çin kulübüne 25 Milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Bakalım gelecek sezon Sarı Lacivertli takımın forveti Anautovic mi olacak.