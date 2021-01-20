Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu: Luka Stankovski ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe Makedonya piyasasına girdi. Sarı lacivertli yönetim Eljif Elmas’ta olduğu gibi genç oyuncu Luka Stankovski’yi kadrosuna katmak istiyor.

Rabotnicki forması giyen genç oyuncunun transfer konusunda çalışma yapan Fenerbahçe genç oyuncuyu bir süre oynatıp yüksek bonservisle satmayı hedefliyor.

2002 doğumlu orta saha oyuncusu 190 cm boyuyla dikkat çekiyor. Uzun boyunun da avantajıyla orta sahaya direnç katan genç oyuncu Makedonya U19 takımının en önemli isimlerinden biri olarak görülüyor.

Luka Stankovski kimdir?

Makedonya’da dünyaya gelen 2002 doğumlu genç oyuncu kariyerine FK Vardar alt yapısında başladı. Ardından Rabotnicki Skopj takımına transfer olan genç oyuncu bu sezon A takıma alındı. A takımda bu sezon 15 maça çıkan Stankovski bu maçlarda 7 gol atarken 2 de asist yaptı. Genç oyuncunun uzun boyuna rağmen topla ilişkisinin iyi olduğu ve orta sahada hücuma yönelik yer aldığı biliniyor.